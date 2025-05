Cristiano Ronaldo: cet international brésilien égale un de ses records

Raphinha. Photo : JOSE BRETON / AFP

Le football est bien plus qu’un simple sport : c’est un théâtre d’émotions où les chiffres se mêlent aux exploits, où chaque génération tente de repousser les limites établies par ses prédécesseurs. Qu’il s’agisse de franchir des caps symboliques, de battre des records prestigieux ou simplement de laisser son empreinte dans l’histoire collective, les footballeurs nourrissent une quête constante de dépassement. Les performances individuelles, qu’elles soient éclatantes ou discrètes, s’inscrivent dans un récit plus large, où chaque action compte et où les comparaisons nourrissent les passions des amateurs et des experts.

Mardi soir, au stade San Siro, Raphinha a inscrit une page importante de sa carrière, même si le FC Barcelone a vu son parcours s’arrêter en demi-finales de la Ligue des champions. À la 88ᵉ minute, le Brésilien pensait bien offrir la qualification à son équipe grâce à un but décisif. Si cet espoir s’est éteint au coup de sifflet final, son impact sur la compétition reste indéniable. Avec 13 buts et 9 passes décisives, Raphinha a été impliqué à 22 reprises sur les 14 matchs disputés par le Barça cette saison. Ce chiffre le place à hauteur d’un record prestigieux : celui de Cristiano Ronaldo, qui avait réalisé pareille performance en 2013-2014 avec le Real Madrid.

Publicité

Cependant, les circonstances des deux parcours diffèrent. Là où Ronaldo avait atteint ce total impressionnant en seulement 11 rencontres, Raphinha a su marquer les esprits par des actions souvent inattendues, illustrant une progression que peu auraient anticipée à l’époque de ses débuts en Bretagne. Si les statistiques permettent la comparaison, le style et les trajectoires des deux joueurs racontent des histoires distinctes, soulignant que chaque performance de haut niveau porte sa singularité.

Ainsi, malgré l’élimination de Barcelone, l’ailier brésilien entre dans les annales de la Ligue des champions. Cette campagne, au-delà des déceptions collectives, aura mis en lumière un joueur désormais capable de rivaliser avec les meilleurs sur la scène européenne, et dont l’évolution reste à suivre de près.