Dessalement au Maghreb : Le renforcement des capacités annoncé dans un pays

Une usine de dessalement (DR)

La situation hydrique est devenue une priorité pour de nombreux pays du Maghreb, notamment l’Algérie, où la gestion de l’eau suscite une attention accrue des autorités. En réponse aux défis liés à la rareté de l’eau, le pays a élaboré une stratégie ambitieuse qui se décline en deux axes majeurs : le renforcement des capacités de dessalement de l’eau de mer et la valorisation des eaux usées traitées.

Lors de l’ouverture de la 20e édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l’eau (SIEE Pollutec) à Alger, le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, accompagné de Nadjia Djilali, ministre de l’Environnement, a abordé la question de la gestion des ressources en eau, en particulier dans le sud du pays. Il a souligné l’importance d’exploiter au mieux les réserves d’eau disponibles dans cette région pour assurer un développement durable. La stratégie nationale vise à diversifier les sources d’approvisionnement en eau, notamment à travers le dessalement et la réutilisation des eaux usées traitées.

L’Algérie a investi massivement dans le dessalement, avec la mise en service imminente de la station de Béjaïa, la première d’une série de cinq projets en cours. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de renforcer les capacités du pays à répondre à ses besoins en eau potable. La station de Béjaïa, qui entrera en service dans les jours à venir, représente une étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie. Le ministre a également annoncé que d’autres stations de dessalement, d’une capacité de 300 000 m³, sont en projet, afin de répondre à la demande croissante en eau dans différentes régions.

Parallèlement, l’Algérie met en œuvre des mesures pour optimiser l’utilisation de l’eau dans l’agriculture, secteur principal consommateur de ressources hydriques. En collaboration avec le ministère de l’Agriculture, un système d’irrigation économiseur d’eau est en cours de déploiement. Ce système permettra de maximiser l’utilisation des ressources disponibles tout en garantissant une gestion plus efficace de l’eau utilisée dans l’agriculture, un secteur qui consomme environ 70 % des ressources hydriques mobilisées du pays.

Ces initiatives s’inscrivent dans un plan stratégique visant à sécuriser l’approvisionnement en eau, particulièrement dans un contexte de changement climatique où les ressources en eau deviennent de plus en plus précieuses et vulnérables. La mobilisation des ressources en eau, avec un accent sur le dessalement et l’irrigation durable, est essentielle pour soutenir le développement économique et répondre aux besoins croissants de la population algérienne.