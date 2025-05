Électricité au Maghreb : ce pays attire des investissements stratégiques

Photo unsplash

La Mauritanie renforce sa stratégie d’accès à l’électricité en ciblant les zones les plus reculées de son territoire. Nos confrères de l’AgenceEcofin ont expliqué que les autorités mauritaniennes ont lancé la deuxième phase du projet RIMDIR, un projet qui doit permettre une électrification inclusive. Ledit projet s’appuie sur des solutions énergétiques durables et décentralisées.

Ce programme ambitieux, soutenu financièrement par l’Union européenne et l’Agence française de développement (AFD), prévoit d’étendre l’électricité à 20 localités supplémentaires situées dans le sud-est du pays. Environ 10 000 habitants bénéficieront directement de cette initiative, qui repose sur le déploiement de mini-réseaux hybrides à forte composante solaire.

Ce choix technologique témoigne d’un engagement clair en faveur des énergies renouvelables, adaptées aux contraintes des territoires hors réseau. Toujours selon l’AgenceEcofin, le projet est doté d’une enveloppe globale de 10 millions d’euros. Il est financé à hauteur de 7 millions par l’Union européenne et de 3 millions par l’AFD. Cette combinaison de financement traduit l’intérêt que suscite la Mauritanie auprès de ses partenaires internationaux de confiance, qui voient dans le secteur énergétique un levier de développement durable.

Avec RIMDIR, les autorités mauritaniennes confirment leur volonté de rompre avec le modèle unique de centralisation énergétique. L’accent est mis sur des solutions locales, autonomes et évolutives, capables d’alimenter les foyers, les écoles ou encore les centres de santé sans attendre l’extension des lignes nationales.

Ce virage vers des modèles agiles et solaires n’est pas anodin. Il permet non seulement de réduire les coûts logistiques, mais aussi d’accélérer l’impact social de l’électrification, en desservant des communautés trop souvent laissées pour compte. À travers ce genre de projet, la Mauritanie montre qu’elle veut transformer l’électricité en un droit effectif pour tous, et non en un privilège réservé aux grandes villes. Ce type d’initiative participe aussi à stimuler les économies locales, à faciliter l’entrepreneuriat rural et à réduire les inégalités territoriales.