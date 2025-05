Elon Musk : ce revirement en Europe représente un coup dur

Elon Musk a récemment pris une décision qui semblait marquer un tournant stratégique : se retirer partiellement de ses fonctions politiques pour se recentrer sur Tesla, entreprise phare du secteur automobile électrique. L’entrepreneur, très impliqué dans le Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), a annoncé qu’il n’y consacrerait plus qu’un à deux jours par semaine à compter de mai 2025, tout en conservant un rôle de conseiller auprès de l’administration Trump. Ce rééquilibrage de ses priorités intervient à un moment critique : Tesla a subi une chute brutale de 71 % de ses bénéfices au premier trimestre. Si Musk entendait ainsi se concentrer davantage sur ses entreprises, cette initiative n’a pourtant pas suffi à désamorcer les critiques croissantes dont il fait l’objet, notamment en Europe.

Une rupture inédite entre image de marque et engagement politique

Le geste fort de l’entreprise danoise Tscherning illustre un rejet de plus en plus assumé de la figure de Musk, bien au-delà de son rôle d’entrepreneur. Cette société de construction a fait savoir qu’elle rendait l’ensemble de sa flotte de Tesla, non pour des raisons techniques ou économiques, mais en raison des prises de position publiques du dirigeant. L’entreprise explique ne plus vouloir être associée aux convictions et à l’orientation politique véhiculées par Musk. C’est sur LinkedIn que Tscherning a officialisé ce revirement, dans un message sobre mais ferme évoquant une volonté de « changer de direction ». Pour cette entreprise, le choix d’un véhicule va désormais bien au-delà du moteur électrique ou de l’innovation technologique : il devient un acte symbolique sur le plan des valeurs.

La décision de Tscherning pourrait bien faire figure de précédent en Europe, où l’attachement aux principes de neutralité, d’inclusion et de responsabilité sociale pèse de plus en plus dans les relations commerciales. À une époque où la réputation d’une marque est aussi fragile qu’un tweet viral, l’image du chef d’entreprise devient inséparable de celle du produit. À travers ce geste, Tscherning envoie un signal fort : le comportement d’un dirigeant peut désormais faire vaciller un partenariat industriel, même dans un secteur en pleine transition écologique.

Tesla fragilisée par l’effet boomerang de son fondateur

La situation actuelle reflète un paradoxe de plus en plus manifeste chez Tesla : l’entreprise continue de produire des véhicules performants et à la pointe de la technologie, mais son identité est aujourd’hui indissociable de celle de son fondateur. Elon Musk ne se contente pas de diriger, il incarne la marque, au point d’en devenir parfois son principal talon d’Achille. Les déclarations politiques controversées et les alliances assumées avec certains courants idéologiques pèsent lourdement sur l’image de Tesla, notamment dans des marchés européens plus sensibles aux enjeux éthiques et aux valeurs sociétales.

Le cas de Tscherning soulève une question plus large : jusqu’où une entreprise peut-elle supporter les conséquences de l’exposition médiatique et politique de son leader ? À force de brouiller les frontières entre innovation technologique et activisme politique, Musk expose Tesla à des revers qui ne sont pas seulement financiers. Dans un marché aussi concurrentiel que celui de l’automobile électrique, la perception du public peut peser aussi lourd que le prix du kilowattheure.

En fin de compte, ce retrait partiel de la sphère politique, s’il marque un recentrage stratégique pour Musk, ne suffira pas à regagner la confiance de ceux qui estiment que l’engagement d’une marque ne peut pas se résumer à ses performances techniques. En Europe, le rejet affiché par certaines entreprises pourrait s’amplifier si Tesla ne parvient pas à se dissocier de ce qui est perçu comme une politisation excessive de sa direction. Pour Musk, ce n’est peut-être pas le moteur de ses voitures qui est à revoir, mais la direction dans laquelle il conduit son empire.