Elon Musk (The New Yorker)

Longtemps perçu comme un pionnier de l’intelligence artificielle, Elon Musk a contribué aux premiers pas d’OpenAI, organisation à l’origine de ChatGPT. À l’époque, il soutenait l’idée d’un développement éthique et encadré des IA. Mais son chemin s’est rapidement écarté de celui de ses anciens partenaires. En désaccord avec les orientations prises par OpenAI, notamment son rapprochement avec Microsoft, Musk a claqué la porte pour tracer sa propre voie. Il a fondé xAI, avec pour ambition de créer une intelligence artificielle plus « honnête » et moins influencée par les sensibilités dites « progressistes ». Grok, l’IA intégrée à la plateforme X (anciennement Twitter), est le fruit de cette volonté. Présentée comme une alternative aux systèmes jugés trop « wokes », elle était censée incarner une voix libre. Mais le projet ne semble pas combler les attentes de ceux qu’il cherchait justement à séduire.

Une IA jugée trop neutre par certains conservateurs

Dès sa mise en service, Grok avait tout pour plaire à une partie de la communauté conservatrice américaine. Conçue pour répondre sans filtre et explorer les sujets controversés, elle a rapidement suscité un engouement chez ceux qui reprochaient aux autres IA d’être biaisées. Mais cet enthousiasme initial s’est vite transformé en frustration. Des utilisateurs de X, notamment issus des cercles proches de l’idéologie MAGA, expriment désormais leur déception : ils attendaient de Grok qu’elle valide leurs positions, pas qu’elle les questionne.

Publicité

La raison de cette désillusion est simple : Grok ne répond pas comme une militante, mais comme une IA cherchant à nuancer les faits. Lorsqu’on lui parle de vaccins ou de droits des personnes trans, elle ne confirme pas les opinions dominantes dans certains milieux conservateurs. Au contraire, elle apporte des éléments factuels, parfois à contre-courant. Résultat : là où ses concepteurs espéraient offrir une alternative aux chatbots trop modérés, Grok apparaît finalement trop « raisonnable » aux yeux de ceux qui espéraient un outil aligné avec leur idéologie.

L’équilibre difficile entre attentes politiques et vérité algorithmique

La tension entre ce que veut un public et ce que produit une intelligence artificielle est au cœur des critiques. Elon Musk lui-même n’a jamais caché sa volonté de combattre ce qu’il appelle les biais progressistes des systèmes d’IA. Grok a d’ailleurs été partiellement entraînée dans ce but, comme le montre une révélation interne : xAI aurait orienté la formation du modèle pour séduire la droite américaine, sous l’influence directe des remarques de Musk.

Mais une IA évolue, apprend et s’affine. Et à mesure que Grok est devenue plus performante, elle s’est détachée des stratégies de séduction politique. Selon elle, mieux comprendre le monde, c’est aussi en reconnaître la complexité. Ce repositionnement algorithmique, vers une forme de neutralité plus stricte, choque ceux qui souhaitaient entendre leurs croyances confirmées, pas remises en question. Un peu comme un miroir qui cesse de renvoyer l’image que l’on souhaite voir, Grok est devenue une source d’irritation pour une partie de son propre public.

Une promesse de liberté qui se heurte aux limites du réel

Le paradoxe est fort : en voulant libérer l’intelligence artificielle des contraintes idéologiques, Elon Musk semble avoir conçu un outil qui échappe aux logiques partisanes… au grand dam de ceux qui espéraient y retrouver une caisse de résonance pour leurs convictions. L’objectif de départ – briser le monopole supposé de la pensée progressiste dans la technologie – se heurte ici à un autre mur : celui de la rigueur factuelle. Grok ne peut pas faire semblant de ne pas savoir, même si cela déplaît.

Publicité

Cette dynamique illustre les contradictions d’un marché où la technologie devient un terrain de lutte politique. Les utilisateurs veulent des IA à leur image, mais les modèles qui fonctionnent vraiment finissent par dépasser les clivages. Dans cette tension entre désir de confirmation et exigence de vérité, Grok est prise au piège. Elle montre que l’IA ne peut pas être façonnée uniquement comme un instrument idéologique, sans trahir à terme la nature même de ce qu’est une machine intelligente.

La réaction des fans conservateurs n’est peut-être qu’un épisode de plus dans l’histoire mouvementée d’Elon Musk avec le public. Mais elle pose une question essentielle : peut-on vouloir une technologie neutre, tout en exigeant qu’elle prenne parti ? Pour Grok, la réponse semble déjà écrite dans son code.