Elon Musk : c’est fait ! Une nouvelle réussite à son actif

Elon Musk (Evan Vucci)

Depuis sa nomination par la Maison Blanche à la tête de la commission Doge, chargée de proposer des réductions budgétaires significatives, Elon Musk n’a pas ménagé ses efforts pour asseoir son influence au sein de l’appareil fédéral. Mais les résultats ont été en deçà des attentes : malgré son engagement affiché, les coupes proposées par cette commission n’ont pas abouti aux économies espérées, suscitant critiques et scepticisme, y compris dans certains cercles conservateurs. Parallèlement, Tesla a connu une période de turbulences, entre chute de la valorisation boursière, retards de production et préoccupations autour de la demande en baisse sur plusieurs marchés. Le dirigeant avait alors annoncé vouloir recentrer ses priorités sur ses entreprises industrielles. C’est dans ce contexte qu’il a relancé un projet initié en 2021, qui vient d’aboutir : transformer le site de Boca Chica au Texas en une entité municipale autonome, désormais connue sous le nom de Starbase.

Starbase : naissance d’une ville façonnée par SpaceX

Sur les rives du Rio Grande, non loin de la frontière mexicaine, SpaceX a construit ces dernières années un vaste complexe de lancement et de production de fusées. L’entreprise y gère également des infrastructures locales, telles que des routes, des services de santé ou d’éducation, renforçant progressivement sa mainmise sur le territoire. En décembre, une demande officielle a été déposée auprès des autorités texanes pour formaliser la création d’une municipalité. La procédure, initiée après l’élection de Donald Trump, a abouti ce samedi : près de 300 personnes, essentiellement des employés de SpaceX ou des habitants directement liés au site, ont approuvé la transformation du terrain de 4 km² en une commune à part entière. Un cadre de l’entreprise a été désigné pour en assurer la mairie, entérinant l’ancrage institutionnel de SpaceX dans la région.

Un projet symbolique salué par Musk et soutenu politiquement

Elon Musk, qui avait suggéré le nom « Starbase » lors d’une visite sur place il y a quatre ans, a salué la décision avec enthousiasme sur le réseau X. Il voit dans cette nouvelle entité une illustration concrète de sa vision industrielle et territoriale. Le projet s’inscrit aussi dans une dynamique politique : l’État du Texas, dirigé par des élus républicains favorables à la déréglementation et à l’implantation d’acteurs technologiques, s’est montré favorable à l’initiative. Starbase pourrait ainsi devenir un laboratoire d’expérimentation pour SpaceX, dans un cadre juridique et administratif en partie façonné par l’entreprise elle-même.