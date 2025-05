Elon Musk face à de nouvelles critiques sur un projet

Elon Musk (Jordan Strauss/Invision/AP)

Elon Musk est un entrepreneur d’exception dont l’empreinte s’étend bien au-delà de ses premières entreprises emblématiques, Tesla et SpaceX. Connu pour sa vision futuriste et sa capacité à révolutionner des secteurs entiers, il est également l’homme le plus riche du monde, un statut qu’il a acquis en grande partie grâce à ses investissements dans la technologie de pointe, notamment dans l’intelligence artificielle. Musk poursuit son ascension en mettant en œuvre des projets ambitieux, notamment à Memphis en pleine tempête, où sa société d’intelligence artificielle xAI a récemment installé ce qui est décrit comme le « plus grand supercalculateur du monde ».

L’installation de xAI à Memphis représente une nouvelle phase dans l’expansion de l’influence de Musk, qui a transformé une ancienne usine en un centre de calcul de l’IA ultramoderne, baptisé « Colossus ». Ce projet est vu comme un atout stratégique pour la ville, censé stimuler l’économie locale en générant des emplois et des recettes fiscales. Le supercalculateur, qui soutient des projets d’IA tels que le chatbot Grok, fait partie de la vision de Musk de rendre Memphis un pôle technologique majeur, notamment dans le cadre de l’initiative du « Delta numérique ». L’impact économique de l’installation est estimé à environ 30 millions de dollars de recettes fiscales pour la première année, ce qui a convaincu des acteurs locaux comme le maire Paul Young, qui voit en ce projet une opportunité de transformation économique pour la région.

Cependant, cette avancée technologique a suscité des préoccupations importantes parmi certains habitants de Memphis, en particulier dans la communauté de Boxtown, une zone historiquement affectée par la pollution industrielle. Les résidents dénoncent l’installation des turbines à gaz utilisées pour alimenter le supercalculateur, qui génèrent des polluants nocifs, tels que des oxydes d’azote, du formaldéhyde et des particules fines, responsables de problèmes de santé graves, notamment des crises d’asthme et une fonction pulmonaire dégradée. Ces turbines, dont l’utilisation n’est pas encore couverte par des permis d’exploitation de l’air, ont déjà suscité des inquiétudes quant à leur impact environnemental. Selon les experts, ces équipements pourraient produire jusqu’à 2 000 tonnes de pollution chaque année, faisant de xAI l’une des sources majeures d’émissions dans le comté de Shelby, déjà confronté à des niveaux de pollution alarmants.

La situation est d’autant plus préoccupante que Memphis se trouve dans une région avec l’un des pires indices de qualité de l’air aux États-Unis. Une analyse de ProPublica a révélé que le risque de cancer d’origine industrielle dans cette zone est 4,1 fois supérieur aux niveaux acceptables définis par l’EPA. Cette situation a poussé des activistes et des responsables politiques locaux à dénoncer l’absence de mesures de protection suffisantes. Des figures comme Sarah Gladney, habitante de Boxtown souffrant d’une maladie pulmonaire, ont exprimé leur mécontentement face à l’ignorance apparente de leurs préoccupations par les autorités locales et l’entreprise. Selon CNN, la commissaire du comté de Shelby, Erika Sugarmon, a également mis en garde contre les risques liés à cette installation, soulignant que les mesures de protection environnementale étaient réduites dans la région, ce qui pourrait nuire encore davantage à la santé des habitants.

De plus, selon une analyse de CNN, xAI n’a pas répondu aux demandes de commentaires formulées par la chaîne concernant l’impact environnemental des turbines à gaz et les préoccupations soulevées par les résidents locaux. Cette absence de réponse de la part de l’entreprise a alimenté les tensions au sein de la communauté, qui se sent ignorée par les autorités et les entreprises impliquées dans le projet.

La situation environnementale à Memphis est également préoccupante selon CNN, qui a rapporté que la ville figure parmi les zones les plus polluées des États-Unis. Le risque de cancer d’origine industrielle dans le sud-ouest de Memphis est 4,1 fois plus élevé que les niveaux jugés sûrs par l’EPA. Cela renforce les inquiétudes des habitants, qui se battent depuis longtemps contre les effets de la pollution dans leur région.

Malgré le soutien d’Elon Musk et des autorités locales à ce projet, la tension entre l’innovation technologique et les exigences environnementales reste élevée. Cette situation souligne l’importance d’équilibrer les progrès technologiques avec des considérations environnementales et sanitaires, en particulier dans des communautés déjà fragilisées par des décennies de pollution industrielle. Alors que la ville de Memphis se lance dans cette aventure technologique, elle pourrait devenir un modèle pour d’autres villes confrontées à des dilemmes similaires dans la course à la domination de l’IA.