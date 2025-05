Elon Musk : la grosse bourde qui va retarder ses propres plans

Getty Images

Le Department of Government Efficiency (DOGE), une initiative d’Elon Musk, a récemment procédé à une réduction de 4 % des effectifs de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière. Cette décision intervient alors que la NHTSA supervise Tesla et mène plusieurs enquêtes sur ses véhicules, notamment concernant le système controversé « Full Self-Driving« .

Cette réduction d’effectifs prend une dimension particulière compte tenu des relations historiques entre Tesla et l’agence, marquées par près de 50 rappels de véhicules ordonnés entre 2021 et 2024. Le paradoxe réside dans les conséquences potentielles pour Tesla elle-même, les licenciements touchant des experts en technologies autonomes.

Une stratégie qui pourrait se retourner contre Tesla

Des employés licenciés ont confié anonymement au Financial Times que ces départs risquaient d’affaiblir la capacité de l’agence à comprendre et encadrer les technologies émergentes. Plus surprenant encore, des cadres dirigeants de Tesla critiqueraient en interne ces mêmes licenciements, craignant que le manque d’expertise à la NHTSA ne retarde l’élaboration d’un cadre réglementaire indispensable pour le déploiement des futurs Robotaxis ou Cybercabs de Tesla.

Ces turbulences s’ajoutent à une période difficile pour l’entreprise, avec l’implication politique croissante de Musk perçue comme une distraction potentiellement dommageable. La pression monte également du côté des actionnaires, alors que Tesla a vu sa valorisation boursière considérablement réduite ces derniers mois. Au point de voir Musk être forcé à partir ? Les premières rumeurs ont effectivement circulé. Pour le moment, toutefois, rien d’acté.

Un pari risqué dans un contexte de défiance

En définitive, la décision de réduire les effectifs spécialisés de la NHTSA apparaît comme un pari stratégique audacieux. Si l’objectif affiché est l’efficacité administrative, les conséquences pourraient s’avérer contre-productives pour les ambitions futures de Tesla dans le domaine de la mobilité autonome, désormais navigant en eaux particulièrement incertaines.