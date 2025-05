Elon Musk relaie une grave théorie du complot et crée la polémique

Getty Images

Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, après une élection présidentielle d’une rare brutalité. Opposé à un Joe Biden affaibli, cible de critiques incessantes sur sa santé physique et mentale, Trump a mené une campagne agressive centrée sur le rejet des élites, l’insécurité nationale et la restauration de l’ »ordre« . Les Démocrates, minés par des divisions internes et par les doutes croissants entourant leur candidat, ont subi un échec cuisant. Depuis son investiture, Trump gouverne avec fermeté, entouré de fidèles, tandis que la défiance envers l’opposition démocrate ne faiblit pas.

C’est dans ce contexte déjà inflammable qu’Elon Musk sur le réseau X a provoqué une nouvelle onde de choc. En réagissant par un simple emoji à une théorie du complot lancée par une figure de l’extrême droite médiatique, Musk a relancé les accusations de manipulation politique et d’incitation à la haine contre le camp démocrate.

Un emoji, un signal et une tempête

Tout est parti d’un message publié par Clint Russell, animateur du podcast Liberty Lockdown, connu pour ses positions radicales. Selon lui, les Démocrates auraient prémédité l’élection de Joe Biden afin de le pousser à se retirer une fois élu, invoquant des problèmes de santé comme un cancer ou une démence. L’objectif, selon lui : installer Kamala Harris au pouvoir, qu’il décrit comme le fer de lance d’un “règne de terreur”. Dans cette même publication, Russell évoque même l’idée que les Démocrates voudraient emprisonner, voire éliminer Donald Trump pour empêcher tout contre-pouvoir.

En réponse, Elon Musk a simplement réagi avec un emoji de cible, souvent utilisé pour signifier un accord total ou un “coup dans le mille”. Ce geste apparemment anodin a été perçu comme un soutien implicite à ces accusations dénuées de toute preuve. Et dans l’univers polarisé des réseaux sociaux, un simple symbole visuel suffit à propager une idée à grande vitesse, surtout lorsqu’il provient d’une figure aussi influente que Musk.

L’influence trouble d’un géant hors cadre

Bien qu’il ait officiellement quitté ses responsabilités au sein du Département de l’Efficacité Gouvernementale, Musk reste un acteur clé du débat public. Patron de Tesla, SpaceX et de la plateforme X, il façonne l’opinion avec une facilité déconcertante. Cette dernière intervention alimente les inquiétudes croissantes autour du pouvoir des milliardaires à influencer non seulement les discours politiques, mais aussi la perception de la réalité.

En validant, même de manière subtile, une théorie du complot qui dépeint Kamala Harris comme l’outil d’un plan machiavélique, Musk contribue à saper la légitimité d’un parti déjà affaibli. Et surtout, il fragilise un peu plus le socle démocratique d’un pays où les débats se transforment de plus en plus souvent en batailles idéologiques violentes, amplifiées par les réseaux sociaux.

Dans une époque où la frontière entre vérité et manipulation devient de plus en plus floue, ce genre de prise de position publique n’est pas sans conséquence. Alors que Donald Trump exerce à nouveau le pouvoir, les discours conspirationnistes continuent de miner la cohésion nationale. Et parfois, il ne faut pas plus qu’un emoji pour attiser les flammes.