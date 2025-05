Elon Musk : son terrible aveu sur sa promesse

Elon Musk (Chip Somodevilla/via Reuters)

Quand Elon Musk s’est aventuré dans les couloirs du pouvoir, peu imaginaient qu’il irait jusqu’à s’installer dans les sphères les plus hautes de l’administration américaine. Pourtant, ce fut bien lui, le patron de Tesla et de SpaceX, qui fut choisi pour diriger la Commission pour l’efficacité gouvernementale, une structure ambitieuse surnommée DOGE. À l’époque, ce rapprochement entre un entrepreneur aux idées disruptives et la machine institutionnelle fédérale avait été salué par une partie de l’opinion comme un mariage audacieux entre innovation privée et réforme publique. Musk, porté par sa réputation de visionnaire, avait alors promis une réduction massive des dépenses publiques, un objectif chiffré à 2000 milliards de dollars. Mais aujourd’hui, l’heure n’est plus aux annonces fracassantes, mais aux comptes douloureux.

Un bilan en demi-teinte pour la mission DOGE

La promesse était claire : faire de l’État fédéral un modèle de sobriété et d’efficacité, en rationalisant ses dépenses à hauteur de 2000 milliards de dollars. À l’arrivée, le chiffre atteint n’est que de 160 milliards. Un écart colossal qui résonne comme une gifle pour le milliardaire. Lui-même a reconnu, dans un rare moment de franchise, que l’expérience DOGE n’avait pas été « très amusante ». Loin des lancements de fusées ou des avancées en intelligence artificielle, Musk a dû composer avec les lenteurs bureaucratiques, les résistances internes et un Congrès peu enclin à trancher dans le vif. Il a d’ailleurs évoqué le prix politique d’un tel projet, parlant de « souffrance » nécessaire, mais difficilement acceptable par les élus et les administrations concernées.

La réforme n’a donc pas seulement buté sur les chiffres. Elle s’est heurtée à la complexité même du système qu’elle tentait de réformer. Le processus, semblable à vouloir réparer un moteur en marche avec des outils inadaptés, a exposé Musk à une réalité bien différente de celle qu’il affronte dans ses entreprises : ici, l’efficacité ne se décrète pas, elle se négocie à chaque étape.

Une présence qui interroge au sommet de l’État

Malgré ce revers, Elon Musk ne semble pas prêt à tirer un trait définitif sur son rôle politique. S’il admet que sa place au cœur du pouvoir dépendra du prochain président, il souhaite néanmoins conserver un pied à Washington, demandant à garder un bureau à la Maison-Blanche pour ses déplacements hebdomadaires. Ce choix, qui peut sembler anecdotique, en dit long sur la transformation du personnage : de magnat de la tech, Musk est devenu une figure institutionnelle, assumant désormais une forme de double identité entre entrepreneur et acteur politique.

Cette transition n’est pas sans soulever des questions sur la porosité croissante entre pouvoir économique et pouvoir étatique. Musk, avec ses multiples casquettes, redessine les frontières traditionnelles entre secteur privé et politique publique. Une figure comme la sienne, capable d’influencer à la fois les marchés, les tendances technologiques et désormais les choix budgétaires nationaux, illustre une mutation profonde du rôle des dirigeants d’entreprise dans nos sociétés.

DOGE : entre philosophie et promesse brisée

C’est sans doute dans sa déclaration la plus énigmatique que Musk a résumé le paradoxe de son implication dans la commission DOGE. Pour lui, DOGE n’est plus seulement un acronyme ou une feuille de route de réduction budgétaire : « DOGE est un art de vivre, c’est comme le bouddhisme », a-t-il confié. Une formule déroutante, mais révélatrice. En érigeant cette mission en posture philosophique, Musk tente peut-être de sauver l’essence de son engagement, même si les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Mais cette comparaison avec le bouddhisme – une pratique fondée sur le détachement et la patience – contraste cruellement avec l’urgence qui caractérisait sa promesse initiale. En s’éloignant des chiffres concrets pour invoquer une forme d’idéal de vie, Musk avoue à demi-mot que l’objectif fixé était hors d’atteinte. Une manière de se dédouaner, certes, mais aussi de reconfigurer le récit : l’échec n’est plus un échec, mais un cheminement, une tentative spirituelle dans un monde trop rigide.

Au final, Elon Musk reste fidèle à lui-même : insaisissable, déroutant, mais profondément humain dans ses contradictions. Il a promis de changer le système ; il l’a affronté, et s’y est brisé partiellement les ailes. Son aveu n’est pas seulement celui d’un homme confronté à ses limites, c’est celui d’un entrepreneur qui découvre que dans la gestion d’un État, les algorithmes ne remplacent pas les compromis, et les promesses n’effacent pas la résistance du réel.