Elon Musk un génie ? Sa mère tranche preuve à l’appui

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

Entre la conquête de Mars avec SpaceX, la révolution automobile impulsée par Tesla, les réseaux neuronaux de Neuralink ou encore les tunnels futuristes de The Boring Company, l’homme d’affaires a multiplié les projets visionnaires. Il a propulsé les lanceurs Falcon 9 dans l’espace, chamboulé l’industrie spatiale par la réutilisation des fusées, électrisé les routes du monde entier et redéfini l’ambition humaine face à l’intelligence artificielle. Qu’on le considère comme un inventeur audacieux, un entrepreneur audacieux ou un provocateur médiatique, une chose est certaine : Musk ne laisse personne indifférent. Il est devenu le symbole d’une époque où la technologie redessine à la fois les limites de l’impossible et les contours du réel.

Mais cette aptitude à transformer les idées en révolutions industrielles ne serait pas née du néant. Dimanche dernier, un document inattendu a resurgi des archives familiales et vient nourrir l’image d’un prodige précoce.

Publicité

Une preuve du passé, exhumée par une mère fière

Sur le réseau social X, Maye Musk, mannequin de renom et mère d’Elon, a partagé un cliché surprenant : une feuille jaunie datant de 1989, extraite des archives de l’université de Pretoria. Ce n’est pas une photo de famille banale, mais les résultats d’un test d’aptitude informatique que son fils a passé à l’âge de 17 ans. Le verdict ? Un score parfait, A+ en programmation et en exploitation des systèmes informatiques. Un double A+ qui en dit long sur les capacités cognitives du jeune Elon.

Cette image, simple sur le fond mais puissante dans la forme, agit comme un instantané révélateur du terreau intellectuel dans lequel a germé la trajectoire hors norme de Musk. Dans un commentaire mi-amusé, mi-ironique, il affirme que les responsables de l’université lui auraient dit à l’époque qu’il avait obtenu le meilleur score jamais enregistré en ingénierie. Une remarque qu’il ponctue d’une touche de science-fiction : « pas mal pour un humain », comme si une intelligence artificielle du futur validait déjà ses aptitudes.

Ce test oublié, réapparu des décennies plus tard, agit aujourd’hui comme une pièce à conviction dans le procès informel que mène régulièrement l’opinion publique sur la légitimité du génie de Musk. Si la réussite peut souvent s’expliquer par les opportunités ou les capitaux, cette note exceptionnelle rappelle qu’à la base, il y avait bel et bien une tête bien faite.

La trajectoire d’un esprit déjà en orbite

Ce document universitaire met en évidence des compétences en informatique acquises dès l’adolescence. Elon Musk obtenait déjà d’excellents résultats en programmation et en exploitation des systèmes informatiques. Ces compétences techniques ont ensuite constitué une base importante pour ses premières entreprises, comme Zip2 et PayPal, avant qu’il ne se lance dans des projets plus vastes dans les domaines de l’énergie, de l’aérospatial et de l’intelligence artificielle.