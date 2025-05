Elon Musk : une autre rumeur de paternité… avec une célèbre actrice

Elon Musk (Chip Somodevilla/via Reuters)

Pour Elon Musk, la paternité ne se résume pas à un attachement affectif ou familial traditionnel. L’homme d’affaires, père de plus de dix enfants issus de différentes relations, a plusieurs fois exprimé son inquiétude face à la baisse du taux de natalité mondial, qu’il considère comme l’une des menaces majeures pour l’avenir de l’humanité. De ses jumeaux avec une cadre de Neuralink à ses enfants avec la musicienne Grimes, Musk semble aborder la reproduction humaine comme une forme d’investissement existentiel — une réponse personnelle à un problème démographique. Cette approche utilitariste, presque programmatique, s’est même traduite par des situations juridiques complexes, notamment autour d’embryons congelés. Dans ce contexte, chaque naissance liée de près ou de loin à Elon Musk suscite immédiatement la curiosité, voire la spéculation.

Amber Heard, deux nouveaux enfants et un nouveau mystère

À l’occasion de la fête des mères, Amber Heard a annoncé l’arrivée inattendue de jumeaux, Agnes et Ocean. L’actrice, restée discrète sur les circonstances de cette naissance, a simplement évoqué sur Instagram avoir bâti une famille “seule”, tout en soulignant ses propres difficultés de fertilité. Elle n’a mentionné ni compagnon, ni méthode de conception, ni donneur — un silence qui a ouvert un boulevard aux interrogations.

Très vite, les spéculations ont afflué sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont pointé du doigt une possible implication d’Elon Musk. La simple association des deux noms suffit à alimenter l’intrigue, tant leur passé commun reste chargé d’ambiguïtés. “Encore Musk ?”, “Est-ce que tous ses enfants viennent de lui ?” : les réactions en ligne ne se sont pas fait attendre, et certaines plateformes sociales bruissent d’hypothèses plus ou moins étayées.

Des embryons, une dispute et des soupçons persistants

L’origine de ces soupçons remonte à une bataille juridique discrète mais révélatrice, révélée par la presse britannique. Amber Heard et Elon Musk auraient, à une époque, fait congeler des embryons ensemble. Le projet aurait dégénéré lorsqu’une divergence est apparue : Musk aurait demandé leur destruction, tandis que Heard aurait souhaité les conserver dans l’espoir d’un jour avoir un enfant.

Cette confrontation autour de la maîtrise du destin biologique n’a jamais été officiellement confirmée par les deux protagonistes, mais les documents judiciaires mentionnés laissent entrevoir une tension durable autour de ce sujet. Aujourd’hui, avec la naissance surprise des jumeaux, ces tensions reprennent de la vigueur dans l’espace public, nourries par l’absence d’explication concrète et le passif entre les deux anciens partenaires.

Parentalité sous contrôle, communication sous silence

Ce nouvel épisode remet en lumière une transformation plus large dans la manière dont certaines personnalités conçoivent la parentalité. Amber Heard fait le choix de l’indépendance et de la discrétion, refusant tout commentaire sur l’identité du père ou sur les modalités de conception. Elon Musk, lui, continue d’afficher une logique de reproduction presque militante, articulée autour d’une vision futuriste du monde et de la survie de l’espèce.

Entre l’actrice insaisissable et l’entrepreneur obsédé par la descendance, la parentalité prend ici des contours inhabituels. Et c’est peut-être dans cette zone d’ombre – entre choix personnels, conflits passés et calculs médiatiques – que se niche la fascination du public. Tant que le silence persiste, les hypothèses continueront d’occuper le vide.