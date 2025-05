Elon Musk victime de complots ? Un ex-agent du FBI déballe tout

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Elon Musk fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Cette fois, ce sont les déclarations de Jonathan Buma, un ancien agent du FBI à l’encontre du patron de Tesla qui fait jaser. Dans un documentaire diffusé par le média allemand zdf.de, Buma affirme que les services de renseignement russes auraient cherché à exercer une influence sur le milliardaire américain.

Selon les propos de Jonathan Buma, ex-enquêteur spécialisé dans les questions de sécurité nationale, Elon Musk aurait été spécifiquement ciblé pour ses habitudes personnelles, notamment en matière de vie privée et de consommation de drogues. Buma évoque une tentative de manipulation appuyée par Moscou, qui aurait vu dans ces aspects un levier potentiel de pression. L’ex-agent du FBI indique que ces efforts d’influence auraient été validés par le président russe Vladimir Poutine himself. « Les services secrets russes se sont servis de la prédisposition de Musk pour les femmes faciles et les drogues, en particulier la kétamine » dira Buma à ZDF

Le documentaire précise également que des contacts auraient eu lieu entre Elon Musk et les autorités russes depuis le début de la guerre en Ukraine, bien que ces interactions ne soient pas détaillées dans leur contenu. Outre Musk, Peter Thiel, cofondateur de PayPal, est également cité par Jonathan Buma comme étant suivi de près par les services russes. L’ancien agent assure que des informations personnelles sensibles auraient été collectées à des fins éventuelles de chantage ou d’influence.

L’objectif, selon Buma, était de tirer parti de toute vulnérabilité afin de peser sur certains acteurs influents proches du président américain Donald Trump. Musk, dont les opinions sur la politique étrangère et les conflits internationaux suscitent souvent des réactions contrastées, est ainsi présenté comme une cible stratégique. Ces révélations, si elles restent à ce jour non corroborées par d’autres sources officielles, posent néanmoins des questions sur les risques de manipulation dans un monde où les personnalités publiques jouent parfois un rôle politique sans en avoir le mandat formel.