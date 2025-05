Exportations au Maghreb : ce pays se repositionne sur un marché

Après une période compliquée marquée par des sécheresses et une baisse de la demande, les exportations marocaines de citron montrent enfin des signes de redressement. Selon les données publiées par le site spécialisé EastFruit, le Maroc enregistre une nette amélioration de ses performances sur la première moitié de la campagne 2024/2025.

Entre octobre et mars, le pays a exporté environ 6.100 tonnes de citrons, pour une valeur de 2,7 millions $. C’est le volume le plus important enregistré depuis la saison 2020/2021 sur la même période. À ce rythme, les revenus pourraient dépasser ceux de l’ensemble de la campagne précédente, un signe encourageant pour un secteur qui a connu des années difficiles.

Plusieurs facteurs expliquent ce retour en force. D’abord, la météo a été plus favorable cette année, avec des conditions climatiques qui ont permis une meilleure production. Ensuite, la concurrence sur le marché mondial s’est atténuée, notamment en raison de difficultés rencontrées par certains grands producteurs comme l’Espagne et la Turquie.

Ce contexte a ouvert une fenêtre d’opportunité pour les agrumiculteurs et exportateurs marocains, qui ont su en tirer profit. Les acteurs du secteur semblent avoir gagné en réactivité et en capacité d’adaptation, après les leçons tirées des dernières saisons. Au-delà des chiffres, cette reprise témoigne d’un potentiel de relance pour toute la filière agrumicole marocaine. Le citron reste un produit stratégique dans certaines régions agricoles du pays, et son redressement pourrait entraîner une dynamique positive pour d’autres variétés d’agrumes.

Reste à voir si cette tendance se maintiendra sur la durée. Car si la météo a joué en faveur du Maroc cette saison, les incertitudes climatiques restent un facteur de risque. De plus, la compétitivité sur les marchés d’exportation impose de continuer à miser sur la qualité, l’innovation et la diversification des débouchés.