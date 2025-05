Maghreb : une usine de vêtements de 103 millions inaugurée

Photo de Markus Winkler sur Unsplash

Le Maroc n’a cessé, au fil des dernières années, de multiplier les chantiers industriels pour diversifier son économie et consolider son indépendance productive. Ce virage vers la réindustrialisation se traduit par des partenariats ciblés avec des groupes étrangers, des incitations à la relocalisation d’activités et une stratégie assumée de montée en compétence locale. Ce secteur du textile, prend une place stratégique, combinant savoir-faire éprouvé et potentiel d’exportation. Un nouveau projet d’envergure vient renforcer l’offre industrielle du pays.

Une nouvelle unité orientée vers les grandes marques mondiales

C’est à Salé, près de Rabat, que la société Valerius Morocco a ouvert les portes de sa nouvelle unité de confection ce 29 mai, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. Ce projet, d’une valeur de près de 103 millions de dirhams, a été soutenu par une convention signée avec l’État dans le cadre d’un fonds public dédié à l’appui industriel. Plus qu’une simple usine, ce site s’inscrit comme un pôle de production destiné à répondre aux exigences de marques internationales, tant américaines qu’européennes.

Pour le dirigeant de Valerius Morocco, l’implantation au Maroc s’explique par les avantages stratégiques qu’offre le pays : proximité logistique avec les marchés, stabilité institutionnelle et main-d’œuvre qualifiée. L’équipement de l’usine a été pensé pour répondre à des standards élevés, un choix qui traduit l’ambition d’intégrer les chaînes d’approvisionnement mondiales avec efficacité et constance.

Un levier pour l’emploi et la souveraineté industrielle

L’ouverture de cette usine textile n’est pas un geste isolé. Elle reflète une logique de montée en puissance d’un secteur où le Maroc affiche déjà des atouts, notamment en matière de savoir-faire et de logistique. En favorisant les co-productions avec des groupes étrangers, les autorités marocaines entendent ancrer davantage l’activité industrielle sur leur sol et limiter les dépendances extérieures.

Pour les responsables de Valerius Morocco, ce projet est aussi une opportunité de long terme. Il leur permet de renforcer leur position sur les marchés internationaux tout en profitant d’un écosystème favorable à l’innovation et à la montée en gamme. Le site de Salé, avec ses installations récentes, illustre cette ambition commune entre l’État et les industriels : faire du textile un moteur de croissance renouvelé.

Avec cet investissement, le Maroc continue de tisser sa stratégie industrielle, en misant sur un secteur à la fois traditionnel et en constante évolution. L’avenir dira si cette nouvelle unité saura pleinement transformer cette ambition en valeur durable pour le pays.