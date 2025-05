Exposition universelle d’Osaka : Le Bénin renforce ses liens culturels avec le Japon

Le Pavillon du Bénin s’illustre par une dynamique remarquée à l’Exposition universelle d’Osaka. Présent depuis l’ouverture de l’événement le 13 avril dernier, le Bénin multiplie les initiatives culturelles et diplomatiques pour valoriser son patrimoine et tisser des relations durables avec ses partenaires, notamment la ville japonaise de Higashi-Osaka.

La semaine écoulée, un programme d’échange culturel a été organisé en partenariat avec la municipalité de Higashi-Osaka et son Conseil de l’éducation. Soutenue par le Cabinet Secrétariat du Japon, cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les liens interculturels et économiques entre le Japon et les nations participantes.

Une vitrine pour la culture béninoise

L’événement a débuté par une allocution du maire de Higashi-Osaka, suivie d’une prestation d’élèves béninois, saluée pour sa dimension émotive. Un artiste béninois s’est également illustré à travers une performance artistique qui a séduit le public japonais. La délégation béninoise a mis en avant les richesses culturelles, touristiques et économiques du pays. Le public a notamment apprécié les présentations sur les grandes villes, la gastronomie, la musique traditionnelle et l’esprit de solidarité qui caractérise la société béninoise.

Parmi les moments marquants, le témoignage de Hirokazu Tanaka, représentant du Conseil de l’éducation de Higashi-Osaka, a suscité une vive émotion. Il a partagé son expérience au Bénin, soulignant les convergences culturelles entre les deux peuples et la chaleur de l’accueil béninois. Il a exprimé le vœu de renforcer les échanges entre les jeunesses béninoise et japonaise, en insistant sur les vertus de l’éducation interculturelle.

Coopération et diplomatie culturelle en action

De son côté, Wenceslas Adjognon, directeur adjoint du Pavillon du Bénin, a présenté les grandes lignes de la vision culturelle du pays, en insistant sur l’innovation, l’ouverture et la diversité des expressions artistiques. Il a réaffirmé l’engagement du Bénin à renforcer la coopération bilatérale à travers des projets concrets et durables.

La fréquentation du Pavillon béninois, ouvert chaque jour de 9h à 21h, ne cesse de croître. Il a déjà accueilli de nombreuses personnalités de marque, dont l’ambassadeur du Japon au Bénin, Hideki Uezono, son homologue haïtien au Japon, ainsi que le gouverneur de la préfecture d’Osaka, Hirofumi Yoshimura. Des représentants de la Région Nouvelle-Aquitaine (France) et de l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris ont également visité l’espace béninois.

Tous ont salué l’engagement du gouvernement béninois pour une diplomatie culturelle active, portée par la volonté de renforcer les partenariats internationaux et de promouvoir les opportunités d’investissement dans des secteurs stratégiques.