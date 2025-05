Expropriation à Houéyiho 1 au Bénin : Au-delà des indemnisations, des inquiétudes persistent

Photo : Image Bing

La déclaration d’utilité publique pour la construction d’une gare routière à Cotonou, dans le quartier Houéyiho 1, suscite de vives inquiétudes parmi les habitants. Environ 15 hectares de terrain, comprenant plus de 260 maisons, des commerces, une école et un temple vodun, seront rasés. Une situation qui plonge les résidents dans une angoisse palpable face à un départ forcé.

La décision municipale, émanant d’un arrêté en date de septembre 2024, est accueillie avec une profonde tristesse. Plusieurs habitants de la zone ont confié leur ressenti et leurs inquiétudes à 24h au Bénin. Les propriétaires, dont certains ont acquis leurs biens depuis des décennies, se sentent dépossédés sans avoir été consultés au préalable. La communication tardive de ce projet a exacerbé leur sentiment d’injustice. Beaucoup d’entre eux, comme un gérant de restaurant, se retrouvent dans l’incertitude, n’ayant reçu aucune notification officielle concernant leur situation.

Au-delà des préoccupations financières liées aux indemnisations, c’est la continuité de leur vie quotidienne qui est en jeu. Les propriétaires d’écoles et de commerces expriment leur désespoir face à la perspective de devoir fermer leurs établissements, sans garantie de pouvoir se relocaliser facilement. La question de la paix sociale se pose également, alors que les résidents craignent que cette expropriation ne crée d’énormes désagréments à leur vie quotidienne.

Dans un contexte économique difficile, les habitants s’interrogent sur la valeur réelle des indemnisations et sur leur capacité à reconstruire une vie stable après cette délocalisation. La douleur de la perte de leur maison, de leur lieu de business et de leur histoire est bien plus qu’une simple question d’argent.