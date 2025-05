Galaxy Fold 7 : le smartphone pliant le plus attendu de 2025 ?

Depuis le premier Galaxy Fold en 2019, les smartphones pliants ont peu à peu conquis l’imaginaire du grand public. Présentés d’abord comme des gadgets futuristes réservés à une élite technophile, ils sont devenus des objets de désir pour une frange croissante d’utilisateurs à la recherche d’innovation et de polyvalence. Le concept séduit par sa promesse de réunir le confort d’une tablette et la compacité d’un smartphone dans un seul appareil. Si les premiers modèles souffraient de fragilités techniques et de compromis ergonomiques, les itérations successives ont montré des progrès significatifs. Samsung, leader du marché, a affiné sa recette génération après génération, renforçant écrans et charnières, optimisant les performances, et rendant ses pliables toujours plus convaincants. Dans ce contexte d’engouement grandissant, chaque nouveau modèle cristallise l’attention — et le Galaxy Z Fold 7 ne fait pas exception.

Performances, design et affichage : vers une expérience encore plus immersive

L’une des promesses majeures du Galaxy Z Fold 7 réside dans l’évolution de ses écrans. Des rumeurs persistantes annoncent un agrandissement significatif des surfaces d’affichage : l’écran interne pourrait s’étendre jusqu’à 8 voire 8,2 pouces, contre 7,6 pouces actuellement, tandis que l’écran de couverture atteindrait 6,5 pouces. Cette hausse de dimensions, si elle se confirme, renforcerait l’aspect immersif et multimédia de l’appareil, tout en préservant une excellente fluidité grâce au maintien d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les deux dalles. Côté définition, Samsung jouerait la carte de la continuité en égalant, voire en dépassant, les résolutions du Fold 6. Cela promet une qualité visuelle de haut niveau, essentielle pour un appareil aussi centré sur l’affichage.

Publicité

Sous le capot, le Fold 7 s’annonce également musclé, embarquant la même puce que celle de la série Galaxy S25. Cela laisse présager des performances de premier plan, aussi bien en usage multitâche qu’en jeu ou en intelligence artificielle embarquée. La batterie de 4 400 mAh évoquée pourrait offrir une autonomie convenable, bien que l’on ignore encore tout de la vitesse de charge, un paramètre crucial pour un appareil aussi ambitieux.

Photographie : un cap franchi grâce à un capteur de 200 MP

L’aspect photographique s’annonce comme l’un des arguments les plus percutants de ce nouveau modèle. Alors que les capteurs secondaires — ultra grand-angle de 12 MP et téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x — resteraient identiques à ceux du Fold 6, la véritable révolution viendrait du capteur principal. Samsung envisagerait d’intégrer un module de 200 MP, un bond spectaculaire dans l’univers des pliables. Cette évolution, si elle est confirmée, placerait le Fold 7 au même niveau que les photophones les plus avancés du marché, tout en redéfinissant les attentes pour ce type de format hybride.

Par ailleurs, la caméra sous l’écran — un élément encore perfectible sur les générations précédentes — pourrait elle aussi bénéficier d’une mise à jour. Bien que peu de détails aient filtré, une amélioration de la résolution est évoquée, ce qui permettrait à Samsung d’effacer l’un des rares défauts encore reprochés à sa gamme Fold. Cette combinaison d’un capteur principal ultra-haut de gamme et d’une caméra discrète mais performante sous l’écran renforcerait l’identité du Fold 7 comme appareil polyvalent, aussi adapté à la création de contenu qu’aux appels vidéo professionnels.

Une sortie imminente et une ambition affirmée

Tout semble indiquer que le Galaxy Z Fold 7 sera dévoilé dès juillet 2025. Une fenêtre de lancement stratégique, permettant à Samsung de capter l’attention estivale avant la rentrée. Mais au-delà de la date, c’est bien l’ambition du produit qui interpelle : celle de faire du pliant non plus un objet de niche, mais un véritable pilier du marché premium. En conjuguant amélioration matérielle, promesse d’un confort visuel inédit et avancées en photographie, le Fold 7 pourrait bien devenir la référence de l’année.

Publicité

Dans un paysage technologique où les innovations peinent parfois à se distinguer, le Galaxy Z Fold 7 a le potentiel de se poser en rupture, au même titre que le tout premier iPhone en son temps. Si Samsung parvient à affiner sa copie sans sacrifier la fiabilité ni faire exploser le prix, alors oui : ce smartphone pliant pourrait être le plus attendu — et peut-être le plus marquant — de 2025.