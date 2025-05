Gaz au Maghreb: voici les avantages de ce pays

Photo Pixabay

L’Algérie affirme sa position de fournisseur énergétique clé pour l’Europe, surpassant ses concurrents du bassin méditerranéen oriental. Grâce à ses importantes réserves, ses infrastructures efficaces et sa stabilité géopolitique, le pays maghrébin se distingue clairement de ses rivaux régionaux.

Alors que les projets énergétiques en Égypte et à Chypre rencontrent des obstacles techniques et diplomatiques, l’Algérie poursuit une stratégie claire : renforcer son rôle central dans l’approvisionnement gazier européen, en tirant parti de ses atouts géographiques et géologiques exceptionnels.

Publicité

Des réserves gazières impressionnantes

Selon les données internationales rapportées par la plateforme Ettaqa fin 2024, l’Algérie possède des réserves prouvées de gaz naturel atteignant 159 000 milliards de pieds cubes. Ces réserves surpassent largement les gisements méditerranéens orientaux, le champ égyptien Zohr ne contenant que 23 000 milliards de pieds cubes. Le pays se classe également parmi les trois premiers mondiaux pour les ressources de gaz de schiste non exploitées, estimées à plus de 700 000 milliards de pieds cubes, offrant des perspectives d’expansion considérables.

L’infrastructure algérienne démontre une efficacité remarquable avec deux gazoducs majeurs : Medgaz vers l’Espagne et Transmed vers l’Italie via la Tunisie. Ces liaisons directes garantissent des livraisons régulières sans dépendre de routes maritimes complexes. Les terminaux de Skikda et Arzew ont exporté plus de 11 millions de tonnes de GNL en 2024, dont 6,8 millions vers l’Europe.

Avantages concurrentiels décisifs

En contraste, les projets méditerranéens orientaux accumulent les difficultés. Le gazoduc EastMed, destiné à relier Chypre à l’Europe via la Grèce, reste paralysé par les tensions turco-grecques et l’instabilité régionale. L’absence de capacités logistiques opérationnelles équivalentes handicape durablement ces initiatives concurrentes. La proximité géographique algérienne offre des délais réduits, des coûts maîtrisés et une sécurité d’approvisionnement renforcée. Cette position privilégiée répond parfaitement aux besoins européens de diversification énergétique post-Ukraine, plusieurs États ayant renforcé leurs contrats avec Sonatrach pour sécuriser leurs importations à long terme.