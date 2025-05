Hôpitaux au Maghreb : le Qatar en renfort

Photo d'illustration : chambre d'hôpital

Le ministre algérien de la Santé, Abdelhak Saihi, a rencontré mardi soir à Genève son homologue qatari, Mansour bin Ibrahim Al Mahmoud, lors d’une réunion bilatérale centrée sur le renforcement des relations sanitaires entre les deux pays.

Cette rencontre diplomatique a permis aux deux ministres d’exprimer leur satisfaction quant aux liens d’amitié et de solidarité unissant l’Algérie et le Qatar. Ils ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer ces relations privilégiées, en particulier dans le domaine de la santé publique, témoignant d’une volonté partagée de coopération approfondie.

Un contexte favorable aux partenariats

Les discussions se sont déroulées dans un climat particulièrement propice, marqué par l’évolution positive des relations bilatérales. Le lancement récent du projet d’hôpital algéro-qataro-allemand illustre parfaitement cette dynamique collaborative, constituant un modèle exemplaire de coopération tripartite dans le domaine médical.

Cette initiative hospitalière démontre la capacité des deux pays à développer des projets d’envergure, combinant expertise locale et partenariats internationaux. Elle ouvre la voie à d’autres collaborations ambitieuses, renforçant la confiance mutuelle et l’efficacité des mécanismes de coopération établis entre Alger et Doha.

Perspectives d’avenir prometteuses

Les échanges ont également exploré de nouvelles pistes de partenariat, notamment dans la gestion hospitalière moderne, le partage d’expertise médicale entre équipes spécialisées et la transformation numérique des services sanitaires. L’expérience algérienne en matière de digitalisation du secteur de la santé a particulièrement retenu l’attention de la délégation qatarie, suscitant un intérêt marqué pour les solutions technologiques développées.

Les deux ministres ont conclu leur rencontre en convenant de maintenir une coordination étroite autour des projets bilatéraux futurs. Cette approche s’inscrit dans la droite ligne des orientations définies par les hautes autorités des deux pays, visant à servir les intérêts mutuels des peuples algérien et qatari dans le domaine crucial de la santé publique.