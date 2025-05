Incident à l’aéroport de Cotonou : Les défis de la prise en charge des malades mentaux

Le vendredi 23 mai 2025, à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, un homme souffrant de troubles mentaux a été interpellé après avoir réussi à escalader la clôture de sécurité de l’aéroport et à se retrouver au pied d’un avion. L’individu a été blessé par les barbelés disposés en haut du mur d’enceinte lors de son intrusion, informe Bip Radio. Il a été maîtrisé et a ensuite été pris en charge par les services sanitaires. Il a été conduit au centre psychiatrique de Jacquot, où il reçoit actuellement les soins nécessaires.

Cet incident met en lumière un problème plus vaste et préoccupant : la gestion des personnes souffrant de troubles mentaux au Bénin, et plus particulièrement à Cotonou. En effet, de nombreux malades mentaux errent dans les rues, abandonnés à eux-mêmes, faute de moyens adaptés pour les accueillir et les soigner. Cette situation engendre non seulement des risques pour la sécurité des individus concernés, mais également pour celle des citoyens.

Les inconvénients de la non-maîtrise des malades mentaux

La présence de personnes souffrant de troubles mentaux dans des espaces publics, comme les rues de Cotonou ou même à proximité d’infrastructures sensibles telles que les aéroports, pose plusieurs problèmes, notamment des risques pour la sécurité. Comme l’incident à l’aéroport l’illustre, les malades mentaux peuvent se retrouver dans des situations dangereuses, tant pour eux-mêmes que pour les autres. Leur comportement imprévisible peut entraîner des accidents ou des perturbations dans des lieux publics.

De plus, la présence de ces individus dans des zones à forte affluence peut causer des embouteillages et des désagréments pour les usagers de la route. À Agla, en mars dernier, un malade mental a lancé une pierre qui a failli frapper la tête d'une femme d'une quarantaine d'années en pleine circulation. L'incident survenu à l'aéroport de Cotonou est un appel à l'action pour une meilleure gestion des maladies mentales. Il est temps d'agir pour éviter que de tels événements ne se reproduisent et pour construire une société plus inclusive et sécurisée pour tous.