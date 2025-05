Kim Kardashian: du nouveau dans l’affaire du braquage à Paris

Ph : JESSE GRANT / GETTY IMAGES

Kim Kardashian, l’une des personnalités les plus célèbres au monde, a vu sa vie basculer lors d’un événement dramatique survenu en 2016. Célébrée pour sa carrière dans la téléréalité, sa ligne de mode et sa présence sur les réseaux sociaux, l’influenceuse a été victime d’un braquage effroyable à Paris. La nuit du 2 au 3 octobre, alors qu’elle séjournait à l’hôtel de luxe de la capitale, cinq malfaiteurs, armés et cagoulés, se sont introduits dans sa chambre. Leur objectif : une bague d’une valeur de 3,5 millions d’euros, que Kardashian exhibait fièrement sur ses réseaux sociaux. Ce vol a marqué l’horreur de la star, qui a été séquestrée, ligotée et bâillonnée, vivant des instants de terreur qu’elle a ensuite relatés avec émotion lors du procès.

Le procès et les réquisitions de l’accusation

Le procès des accusés du braquage a débuté, et l’accusation a requis une peine de 10 ans de prison pour Aomar Aït Khedache, le principal accusé et considéré comme le « cerveau » du braquage. Âgé de 69 ans, cet homme au passé judiciaire lourd est accusé d’avoir planifié le vol avec une minutie impressionnante. Selon l’avocate générale, Aït Khedache, qui était absent de l’audience à cause de problèmes de santé, a joué un rôle central dans l’opération criminelle. Il aurait recruté les autres malfaiteurs, donné les ordres pendant l’exécution du braquage, et revendu le butin en Belgique. Bien qu’il ait reconnu sa participation au vol, Aït Khedache a nié être le « cerveau » du coup, pointant un mystérieux complice nommé « X » qui n’a jamais été identifié.

Le procès a mis en lumière le caractère bien organisé et sans pitié de l’opération. L’avocate de l’accusation a insisté sur le fait que, bien qu’ils apparaissent aujourd’hui comme des vieillards inoffensifs, les accusés étaient des braqueurs chevronnés, avec une expérience avérée du grand banditisme. Selon l’accusation, ces braqueurs ont minutieusement préparé leur coup, s’en prenant à une cible de choix : la célébrité de Kim Kardashian et la bague précieuse qu’elle arborait. L’affaire soulève une réflexion sur les dangers de l’exposition publique excessive, notamment via les réseaux sociaux.

La victime face au tribunal

Kim Kardashian elle-même a pris la parole lors du procès pour témoigner de l’horreur qu’elle a vécue cette nuit-là. Pendant plus de quatre heures, la star a décrit dans les moindres détails la violence qu’elle a subie, se remémorant comment elle avait été séquestrée, ligotée, et bâillonnée. Elle a évoqué sa peur de mourir et son sentiment de ne jamais revoir ses enfants. Son témoignage poignant a permis au tribunal de saisir l’ampleur de l’impact émotionnel du braquage sur la victime, au-delà du simple vol de biens matériels.

Les peines encourues et l’issue du procès

Les accusés risquent des peines sévères, pouvant aller jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle pour les crimes de vol avec arme, séquestration et enlèvement. Certains accusés, en récidive, encourent même la perpétuité. L’issue de ce procès pourrait marquer un tournant dans la manière dont sont traitées les affaires de braquages impliquant des personnalités publiques, tout en envoyant un message clair concernant la violence des crimes commis.