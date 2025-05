La France craint la propagation de ce virus

Photo Pixabay

L’épidémie de chikungunya persiste à La Réunion, et les cas importés en métropole sont en hausse significative. Depuis le début de l’année 2025, plus de 900 cas ont été recensés sur le territoire continental, suscitant l’inquiétude des autorités sanitaires. Le ministère de la Santé a émis un avertissement le 15 mai, soulignant un « risque particulièrement accru d’importation et de circulation du virus du chikungunya en métropole », en lien avec les épidémies actuelles dans l’océan Indien.

Cette situation alarmante laisse craindre une possible « circulation autochtone » du virus dans les semaines à venir en métropole. Les voyageurs en provenance des zones touchées constituent le principal vecteur d’importation de la maladie, incitant les autorités à renforcer leur vigilance à l’approche de l’été.

Augmentation significative des cas importés dans les régions françaises

En Île-de-France, 19 cas importés depuis La Réunion ont été détectés entre le 1er et le 13 mai, dépassant déjà le total annuel de 2024. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a signalé 18 cas depuis début mai, dont 10 en provenance de La Réunion et 3 de l’île Maurice, alors qu’aucun cas n’avait été recensé à la même période l’année précédente.

La Réunion reste l’épicentre de cette crise sanitaire avec 49 400 cas confirmés et environ 183 000 consultations pour symptômes évocateurs depuis janvier. Le bilan humain s’alourdit avec douze décès officiellement liés à la maladie, tandis que 35 autres, incluant celui d’un nourrisson, font l’objet d’investigations.

Un contexte propice à la propagation du virus en métropole

Le risque de propagation locale du chikungunya devient significatif avec la présence du moustique-tigre, vecteur de la maladie, désormais établi dans 81 départements de l’Hexagone. Selon un rapport de l’Anses, la probabilité d’une épidémie d’arbovirose (chikungunya, dengue, zika) dans les cinq prochaines années en France hexagonale est évaluée entre 6 et 7 sur une échelle de 0 à 9.