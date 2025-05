Le Bénin conclut un accord au Luxembourg

Photo : DR

Le Bénin poursuit sa dynamique de coopération internationale. En déplacement à Luxembourg cette semaine, une délégation conduite par les ministres béninois de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, et des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a renforcé les relations bilatérales avec le Grand-Duché à travers des discussions axées sur la finance durable, l’innovation entrepreneuriale et le développement de compétences dans des secteurs clés.

L’un des principaux résultats de cette mission est la signature d’un accord impliquant le Luxembourg et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Ce partenariat permettra le déploiement au Bénin du programme StarVenture, destiné à soutenir les jeunes entreprises à fort potentiel. À travers ce mécanisme, les start-ups béninoises bénéficieront de mentorat, d’accompagnement technique et d’un appui financier structuré.

Le programme s’inscrit dans les priorités nationales en matière de promotion de l’entrepreneuriat et de création d’emplois, en particulier pour les jeunes. Selon une source au ministère de l’Économie, cette initiative vise à renforcer l’écosystème local de l’innovation tout en encourageant des modèles économiques durables.

Le Luxembourg, reconnu pour son positionnement en matière de finance verte, entend partager son expertise avec les pays en développement. Le ministre luxembourgeois des Finances, Gilles Roth, a salué la qualité des échanges avec la partie béninoise et évoqué la volonté commune de bâtir des cadres de coopération autour de la finance responsable.

Depuis 2016, le Bénin met en œuvre des réformes en matière de gouvernance budgétaire, de transparence et d’inclusion financière. Ces efforts trouvent un écho favorable dans la stratégie de coopération européenne, qui valorise les trajectoires économiques fondées sur la rigueur et l’innovation.

Outre les volets financiers, la coopération entre Cotonou et Luxembourg repose également sur une convergence de principes. Le vice-Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, a rappelé l’importance accordée aux projets conjoints dans le domaine du tourisme. Le secteur, perçu comme un levier de développement économique et culturel, figure parmi les axes d’intervention du partenariat.

Cette visite officielle s’inscrit dans une démarche plus large de diplomatie économique. Le Bénin cherche à établir des alliances ciblées, fondées sur la complémentarité et l’impact, en mobilisant des partenaires capables de co-investir dans des projets structurants. Dans ce contexte, le rapprochement avec Luxembourg marque une étape dans la stratégie du pays de se positionner comme un acteur africain engagé dans une coopération équilibrée et orientée vers les résultats.