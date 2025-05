Liberté de la presse au Bénin : la HAAC alerte sur l’IA

Photo : DR

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a célébré, samedi 3 mai 2025, la Journée mondiale de la liberté de la presse. La rencontre, organisée à Cotonou autour du thème « Informer dans un monde nouveau : l’impact de l’intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias », a rassemblé les conseillers de la HAAC, des responsables de médias et des représentants d’organisations professionnelles.

Dans son intervention, le président de la HAAC, Édouard Loko, a mis en garde contre les effets négatifs d’un usage incontrôlé de l’intelligence artificielle dans l’espace médiatique. Il reconnaît les apports de cette technologie pour l’accès rapide à l’information et l’efficacité des recherches, mais souligne aussi les risques de désinformation et de manipulation. Il appelle les professionnels à faire preuve de vigilance et à renforcer leur engagement en faveur d’un journalisme responsable.

Édouard Loko a également critiqué ce qu’il nomme une « démocratie artificielle », qui, selon lui, favorise des pratiques extérieures aux normes nationales et nuit à l’équilibre du secteur de la presse. Il a réaffirmé la volonté de la HAAC de poursuivre sa mission de régulation en veillant au respect de l’éthique et de la déontologie.

La présidente de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB), Zakiath Latoundji, et le président du Conseil national de la presse et de l’audiovisuel (CNPA Bénin), Évariste Seth Hodonou, ont également pris la parole. Tous deux ont insisté sur la nécessité d’adapter la liberté de la presse aux nouveaux défis technologiques. Ils ont évoqué les risques liés aux algorithmes, à la diffusion de fausses informations, mais aussi les opportunités que l’IA offre, notamment dans la vérification des faits.

Les deux responsables ont plaidé pour un accompagnement plus soutenu des journalistes, notamment à travers une mise en œuvre rapide de l'aide de l'État à la presse privée. La HAAC a profité de cette journée pour réaffirmer son rôle central dans la régulation des médias, à un moment où le numérique redéfinit les contours du métier. Pour l'institution, la liberté de la presse ne peut s'exercer sans responsabilité ni cadre clair.