Maghreb : 5 milliards $ d’accords signés avec la BID

Photo: DR

Les réunions annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) se sont achevées le 22 mai 2025 à Alger, au Centre international de conférences « Abdelatif Rahal ». Cet événement, placé sous le patronage du président de la République, a rassemblé près de 2 000 participants, incluant des experts économiques, des chefs d’entreprise et des hauts responsables des 57 pays membres de la BID.

Le dernier jour des travaux a été marqué par un programme chargé, comprenant des conférences, des panels et des réunions à huis clos, notamment celles du Conseil supérieur d’Al-Aqsa et du Comité administratif d’Al-Aqsa. Une table ronde dans le cadre du Forum du secteur privé a également enrichi les discussions, renforçant les échanges entre acteurs économiques.

Publicité

Des initiatives pour une transformation économique

Une conférence clé a porté sur « la diversification économique comme levier de transformation structurelle », mettant en lumière l’importance de diversifier les économies pour stimuler le développement. La journée s’est conclue par la signature de plusieurs accords de financement et contrats pour des projets structurants, consolidant les engagements pris lors de l’événement.

La veille, la troisième journée des assemblées, organisées sous le slogan « Diversifier l’économie, enrichir les vies », a vu la signature d’accords de financement dépassant un milliard de dollars. Ces fonds, destinés à divers pays membres, visent à soutenir des projets à fort impact dans des secteurs stratégiques, renforçant la coopération régionale.

Un bilan financier et stratégique ambitieux

Au total, les Assemblées annuelles 2025 ont abouti à la signature de plus de 70 accords, d’une valeur proche de 5 milliards de dollars, avec 26 États membres et plusieurs institutions régionales. Selon Muhammad Sulaiman Al-Jasser, président de la BID, ces accords ciblent des secteurs clés et témoignent de l’engagement de la Banque à proposer des solutions concrètes pour le développement. Lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, il a souligné l’impact transformateur de ces initiatives pour les pays membres.