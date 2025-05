Maghreb: accord avec un groupe grec pour renforcer des opérations maritimes

Photo d'illustration

Les opérations maritimes constituent un secteur stratégique pour les échanges commerciaux et les déplacements internationaux. Elles facilitent non seulement le transport de marchandises, mais aussi celui de passagers à travers des réseaux complexes de lignes maritimes. Ce secteur, notamment dans la région méditerranéenne, s’efforce d’offrir des services modernes et adaptés aux besoins d’une clientèle diverse. Le choix des navires, leur capacité d’accueil et la diversité des services à bord jouent un rôle majeur dans le succès de ces opérations.

Algérie Ferries, la compagnie maritime publique algérienne, a récemment conclu un accord d’affrètement pour la saison estivale avec la compagnie grecque Anek. Le navire, baptisé El Venizelos, est le plus grand de la flotte méditerranéenne. Ce bateau, entièrement automatisé, embarque les technologies de pilotage les plus avancées et dispose de douze ponts. Construit en 1992, il peut atteindre une vitesse de 21 nœuds et transporter jusqu’à 2 500 passagers ainsi que 850 véhicules par trajet.

Ce navire rejoindra la flotte d’Algérie Ferries en juin prochain, marquant ainsi une étape importante dans la modernisation des services de la compagnie pour la période estivale. À bord de l’El Venizelos, les passagers profiteront de nombreux services tels que des restaurants, des magasins, des bars, ainsi qu’un piano-bar et des espaces de divertissement comprenant une discothèque, un casino et une salle de jeux vidéo.

Le navire a été conçu pour répondre aux besoins de confort et de sécurité des voyageurs, avec des équipements comme une salle de prière, une aire de jeux pour enfants, une infirmerie moderne, et un magasin duty-free. Des installations adaptées pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que des espaces fumeurs et des ascenseurs, assurent une expérience inclusive. Avec sa piscine et sa salle de télévision, l’El Venizelos promet de rendre les traversées maritimes non seulement plus efficaces, mais également plus agréables pour les passagers.