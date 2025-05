Maghreb : ce pays amorce la production de son 1er tracteur agricole

Photo Unsplash

L’Algérie franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’industrialisation. À Sidi Bel Abbès, les premières unités d’un tracteur agricole 4×4, entièrement fabriqué localement, sont en cours de production. Une initiative qui témoigne de la volonté du pays de faire de son industrie un levier de transformation économique, en particulier dans le secteur agricole.

Ce projet, révélé par le média Observalgerie, s’inscrit dans un partenariat stratégique entre l’Algérie et l’Inde, réputée pour son expertise dans la fabrication de matériel agricole. Le modèle en cours d’assemblage est un prototype de tracteur moderne, robuste, conçu pour affronter les terrains les plus difficiles du pays.

Doté de technologies de pointe, le tracteur 4×4 algéro-indien marque une avancée significative dans la mécanisation du secteur agricole. Il devrait permettre d’améliorer considérablement la productivité des exploitants, notamment dans les régions où les conditions climatiques et topographiques rendent le travail manuel ou semi-mécanisé inefficace.

Selon plusieurs observateurs, ce type de machine était jusque-là principalement importé. Sa production locale devrait donc non seulement réduire la facture des importations, mais aussi favoriser la création d’emplois qualifiés et le développement d’un savoir-faire industriel dans le pays. Ce projet industriel n’est pas un cas isolé. Il s’inscrit dans une dynamique plus large impulsée par les autorités algériennes, qui veulent faire de l’industrialisation une priorité nationale.

L’objectif affiché est de diversifier l’économie, longtemps dépendante des hydrocarbures, en renforçant les secteurs manufacturiers et agricoles. La production locale de tracteurs répond aussi à une demande sociale forte : moderniser l’agriculture pour la rendre plus compétitive et durable, tout en soutenant les petites et moyennes exploitations. Si le projet réussit à se pérenniser, il pourrait devenir un modèle pour d’autres initiatives similaires dans le domaine de l’équipement agricole ou industriel. Il illustre également le potentiel des coopérations Sud-Sud, comme celle entre l’Algérie et l’Inde, en matière de transfert de technologie.