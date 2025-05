Maghreb : ce pays génère 30% de la production pharmaceutique africaine

L’Algérie a renforcé sa position de leader dans l’industrie pharmaceutique en Afrique, un secteur clé de son économie. Avec 218 usines pharmaceutiques sur son territoire, ce pays d’Afrique du Nord représente 30% de la production pharmaceutique du continent. Cette performance impressionnante reflète les efforts continus du gouvernement pour développer ce secteur vital et renforcer l’autonomie du pays dans la production de médicaments.

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, a souligné lors d’une intervention à la radio nationale les progrès réalisés dans la production locale. Alors que l’Afrique compte environ 600 usines pharmaceutiques, l’Algérie se distingue avec ses 218 établissements, couvrant désormais 79% des besoins pharmaceutiques du pays et réduisant significativement la dépendance aux importations.

Le défi des matières premières

Malgré ces avancées notables, l’Algérie importe encore environ 98% des matières premières nécessaires à la fabrication de médicaments, ce qui constitue une vulnérabilité stratégique. Le ministre Kouidri a appelé les investisseurs à s’engager dans la production locale de ces matières premières et des fournitures médicales pour renforcer l’indépendance du pays. Un projet ambitieux vise notamment la création d’une unité de production pharmaceutique dans le sud du pays, spécialisée dans les médicaments contre les maladies tropicales.

L’Algérie ne se contente pas de satisfaire ses besoins internes, mais ambitionne de devenir un acteur clé sur le marché pharmaceutique africain. Plusieurs pays africains et asiatiques ont déjà manifesté leur intérêt pour les médicaments algériens, dont la qualité est reconnue internationalement.

Une stratégie d’expansion internationale

Des collaborations internationales, comme celle avec la société suédoise « Karolinska » dans le domaine de la thérapie cellulaire, viennent renforcer cette ambition. Ces partenariats sont essentiels pour placer le pays au cœur des innovations pharmaceutiques mondiales et consolider son leadership dans ce secteur stratégique en pleine expansion. Une position dominante et stratégique, qui permet à l’Algérie de confirmer son développement et son attrait.