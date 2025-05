Maghreb : ce pays veut donner un nouveau souffle à ses ports

Photo Tripadvisor

Après des années d’instabilité ayant fragilisé ses infrastructures, la Libye amorce un tournant stratégique pour repositionner ses ports sur la carte logistique du continent africain. À Tripoli, la Haute commission du projet Libya Africa Transit Corridors (LAPTCorr) a récemment tenu sa quatrième réunion officielle, confirmant l’ambition du pays d’ouvrir une nouvelle ère de connectivité entre la Méditerranée et l’Afrique intérieure.

La réunion, tenue dans un contexte régional en pleine mutation, marque une étape importante dans le déploiement d’une stratégie transsaharienne. L’objectif : faire des ports libyens des points d’ancrage incontournables pour les échanges commerciaux avec le Sahel et l’Afrique de l’Est, et ainsi offrir une alternative crédible aux corridors ouest-africains historiques, qui dominent aujourd’hui les flux vers l’intérieur du continent.

Deux grands corridors sont au cœur de cette vision. Le premier relie le port de Misrata à Tamanhint et Agadez, une ville stratégique au nord du Niger. Le second, plus oriental, connecte Benghazi à Kufra avant d’atteindre le Soudan. Ces axes traversent le Sahara et visent à désenclaver des régions longtemps tributaires des ports du golfe de Guinée. En diversifiant les routes commerciales, la Libye espère répondre à une demande croissante de solutions logistiques plus courtes et plus fluides.

Ce projet pourrait aussi réactiver le rôle géoéconomique historique de la Libye, jadis carrefour des échanges transsahariens. Dans cette optique, la reconstruction et la modernisation des infrastructures portuaires, notamment à Misrata et Benghazi, sont envisagées comme des leviers majeurs de croissance, de stabilité régionale et d’intégration économique.

D’après l’Agence Ecofin, qui rapporte les avancées du projet LAPTCorr, la Libye cherche à tirer profit de sa situation géographique, à la jonction des grandes routes migratoires et commerciales reliant le nord au sud du continent. À travers cette initiative, elle aspire à reprendre une place centrale dans les chaînes d’approvisionnement régionales, tout en stimulant sa propre économie en souffrance depuis plus d’une décennie. Reste à savoir si le pays parviendra à conjuguer relance économique, stabilité politique et sécurité sur ces routes désertiques, où transitent à la fois biens, personnes… et tensions.