Maghreb: ces 7 villes figures parmi les plus grandes du monde

Les villes marocaines continuent de marquer les classements mondiaux, consolidant leur rôle essentiel dans le paysage urbain international. Certaines occupent des positions notables dans l’Indice des villes mondiales de 2025, publié par Oxford Economics. Ce classement prend en compte des critères cruciaux tels que la performance économique, le capital humain, la qualité de vie, l’environnement et la gouvernance. Sept villes marocaines figurent parmi les 1000 grandes villes du monde, témoignant de leur développement et de leur influence croissante sur la scène mondiale.

Casablanca, la plus grande ville du Maroc, se distingue par son rôle de centre économique incontournable. Elle occupe le 431ᵉ rang mondial, et représente un carrefour commercial et industriel majeur pour le royaume. Le port de Casablanca, l’un des plus importants d’Afrique, en fait un point névralgique pour les échanges internationaux. En plus de sa forte capacité industrielle, la ville est également un centre financier en plein développement, attirant des investissements étrangers grâce à son potentiel de croissance et à ses infrastructures modernes.

Rabat, la capitale politique du Maroc, se place au 447ᵉ rang mondial. Ville administrative et intellectuelle, elle est le siège de nombreuses institutions nationales et internationales. Sa richesse historique et culturelle, symbolisée par des monuments tels que la Kasbah des Oudayas et la tour Hassan, lui confère une dimension particulière. Rabat est également reconnue pour sa qualité de vie, avec des espaces verts et un climat agréable, contribuant ainsi à son attractivité pour les habitants et les visiteurs.

Tanger, avec sa position géographique stratégique, occupe la 584ᵉ place mondiale. Ville d’importance historique, elle est devenue un véritable carrefour entre l’Afrique et l’Europe, grâce notamment à son port Tanger Med, l’un des plus grands du continent. Tanger est un pôle de développement économique, attirant des investissements dans divers secteurs comme l’automobile, l’aéronautique et les énergies renouvelables. En parallèle, la ville attire de plus en plus de touristes grâce à ses plages, son climat méditerranéen et ses nombreux sites historiques.

Fès, inscrite au 640ᵉ rang, est l’une des plus anciennes villes impériales du Maroc, célèbre pour sa médina classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Fès est un centre intellectuel et spirituel de premier plan, avec son université Al Quaraouiyine, fondée en 859, qui est considérée comme l’une des plus anciennes du monde. La ville continue de jouer un rôle majeur dans la préservation de la culture marocaine et l’artisanat traditionnel, tout en faisant face à des défis liés à la modernisation.

Marrakech, qui se classe au 648ᵉ rang mondial, est une destination touristique incontournable. Connue pour sa médina historique, ses palais et ses jardins, Marrakech est un lieu où l’histoire se mêle à la modernité. La ville bénéficie d’un secteur touristique dynamique, soutenu par des infrastructures de qualité et des événements internationaux, comme le Festival international du film de Marrakech. Marrakech est également un centre d’affaires en pleine expansion, particulièrement dans les secteurs du tourisme de luxe et des nouvelles technologies.

Agadir, classée 656ᵉ, est une station balnéaire prisée pour son climat ensoleillé et ses plages. Après sa reconstruction suite au tremblement de terre de 1960, Agadir s’est modernisée et est devenue un pôle touristique majeur. La ville bénéficie également de projets d’infrastructures visant à renforcer son rôle dans le secteur du tourisme, notamment des complexes hôteliers de luxe et des projets de développement durable.

Meknès, la moins classée parmi ces sept villes, occupe la 682ᵉ place, mais elle reste un exemple vivant du patrimoine impérial marocain. Véritable havre de paix, Meknès séduit par son calme et son ambiance traditionnelle, notamment à travers ses souks et ses portes historiques, telles que Bab Mansour. Bien qu’elle ne soit pas aussi développée que ses homologues comme Casablanca ou Marrakech, Meknès attire de plus en plus de touristes désireux de découvrir le Maroc authentique.

Ces sept villes marocaines, chacune avec ses spécificités et ses points forts, contribuent activement à l’essor du royaume et à sa place grandissante dans le monde. Elles témoignent de la diversité et du potentiel du Maroc, qui continue d’impressionner et d’attirer l’attention sur la scène internationale.