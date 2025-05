Maghreb: cette ville est une référence gastronomique mondiale en 2025

La gastronomie, avec ses multiples influences et saveurs, est l’un des piliers majeurs de l’identité culturelle de chaque pays. Elle représente bien plus qu’un simple moyen de subsistance ; elle est un art vivant qui réunit les peuples autour de traditions, de recettes et de moments de partage. Dans ce contexte, la ville de Marrakech, au Maroc, se distingue comme une destination incontournable pour les amateurs de cuisine. Récemment, la ville a été classée parmi les meilleures destinations gastronomiques mondiales, aux côtés de villes réputées telles qu’Istanbul, Doha et Dubaï.

Cette reconnaissance par le rapport du Mastercard Economics Institute (MEI) est une véritable consécration pour Marrakech, qui s’affirme comme un lieu de rencontre unique entre tradition et modernité culinaire. Réputée pour ses plats emblématiques, ses arômes épicés et ses marchés vivants, la ville ocre attire une clientèle internationale en quête de découvertes gastronomiques authentiques. À travers son marché historique de Jamaâ El-Fna et ses innombrables restaurants, Marrakech offre une expérience culinaire immersive, où les visiteurs peuvent savourer des mets traditionnels préparés selon des méthodes ancestrales.

L’engouement croissant pour le tourisme gastronomique est mis en lumière par ce classement. Ce dernier souligne non seulement la diversité des offres culinaires de Marrakech mais aussi l’importance grandissante de la gastronomie dans les motivations des voyageurs. Le président de l’association Nouvelle ère, représentant les restaurateurs de Jamaâ El-Fna, a exprimé sa fierté de cette reconnaissance. Il a également rappelé l’importance de préserver les standards de qualité pour maintenir cette position et garantir une expérience de haute qualité aux visiteurs.

Ce classement est d’autant plus significatif qu’il survient dans un contexte où le tourisme mondial se réinvente, avec une forte attention portée sur le développement durable, la recherche du bien-être et la participation à des événements internationaux. Marrakech se trouve ainsi en bonne position pour jouer un rôle majeur dans l’évolution de ce secteur en pleine croissance.