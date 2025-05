Maghreb: des investissements massifs annoncés en prévision d’un grand rendez-vous

Photo : © REUTERS/Youssef Boudlal

Le Maroc se tourne résolument vers l’avenir avec des projets ambitieux visant à renforcer son infrastructure et stimuler son développement économique. Dans le cadre de la préparation à des événements sportifs de grande envergure, comme la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 et la co-organisation de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, le royaume met en place des initiatives majeures qui englobent les secteurs du sport, des infrastructures, et de l’hébergement. Ces projets ouvrent la voie à des investissements significatifs, dont la portée dépasse largement le domaine sportif.

La modernisation des infrastructures au Maroc s’inscrit dans une dynamique globale d’optimisation des capacités du pays à accueillir des événements internationaux. En vue de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et du Mondial 2030, le Maroc prévoit de lourds investissements dans les secteurs des infrastructures sportives, routières, et aéroportuaires.

Publicité

Selon Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), ces événements représentent une véritable opportunité pour le pays de renforcer son positionnement économique à l’échelle internationale. « Le sport constitue un levier important du développement économique », a-t-il souligné, mettant en lumière la capacité du secteur à générer des retombées positives dans des domaines aussi variés que la logistique, le tourisme, et l’hôtellerie.

Le ministre délégué chargé du Budget a, quant à lui, précisé que ces investissements s’élèveraient à plusieurs milliards de dollars et porteraient non seulement sur les infrastructures sportives mais aussi sur des projets touchant la logistique, les transports et le secteur touristique. Ces développements offriront des possibilités de collaboration pour les opérateurs économiques, des startups aux multinationales, contribuant ainsi à l’essor économique du pays.

Au-delà des infrastructures, le sport joue un rôle crucial en tant que catalyseur de cohésion sociale et de croissance économique. Bouchra Hajij, présidente de la Fédération royale marocaine de volley-ball, a également évoqué l’impact potentiel du sport sur l’emploi, citant des secteurs comme le marketing, la construction, et les nouvelles technologies, qui bénéficieront de l’essor de l’écosystème sportif. Selon elle, ces événements ne se contenteront pas de mobiliser des investissements, mais favoriseront également un développement culturel et social important pour le Maroc.

Ainsi, à travers cette dynamique de modernisation et de croissance, le Maroc entend non seulement renforcer son infrastructure mais également bâtir un futur prospère et durable, consolidant son rôle sur la scène sportive et économique mondiale.