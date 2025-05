Maghreb : des puissants pays arabes misent sur l’énergies renouvelables

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Le Maroc a fait de l’énergie verte un axe majeur de son développement, un choix stratégique visant à répondre aux enjeux climatiques tout en consolidant son rôle de leader en Afrique du Nord dans ce domaine. L’engouement mondial pour les énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien, trouve un écho particulier dans les politiques du royaume, qui ambitionne d’atteindre 52 % de son mix énergétique à partir de sources renouvelables d’ici 2030. Cette vision, soutenue par des engagements forts et des projets d’envergure, attire des investisseurs étrangers, notamment ceux des pays du Golfe.

La coopération entre le Maroc et les géants du Golfe, tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, est au cœur de cette ambition verte. Les fonds souverains comme le Public Investment Fund (PIF) d’Arabie saoudite et Mubadala d’Abou Dhabi, ainsi que des entreprises comme AMEA Power, ont initié de nombreux projets en Afrique du Nord, avec un accent particulier sur le Maroc. Ce dernier se distingue par la robustesse de ses engagements climatiques et la cohérence de sa stratégie industrielle, éléments qui captivent de plus en plus les investisseurs. Parmi les projets phares, le complexe Noor Ouarzazate, cofinancé par le géant saoudien ACWA Power, se distingue comme l’un des plus grands parcs solaires au monde, avec une capacité de 580 mégawatts. D’autres projets, comme le développement de parcs solaires à Taroudant, Tanger et El Hajeb par AMEA Power, contribuent également à cette dynamique.

Parallèlement, le géant émirati Masdar a signé un partenariat avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), portant sur la fourniture d’électricité solaire à plus de 19 000 foyers marocains. Ce soutien international est renforcé par des projets comme le câble sous-marin de 3 800 km reliant le Maroc au Royaume-Uni, destiné à fournir 8 % des besoins en énergie électrique du pays.

En matière d’administration, l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) joue un rôle crucial, facilitant l’accès aux autorisations, aux terrains et garantissant la sécurité contractuelle pour les investisseurs. Ces initiatives positionnent le Maroc non seulement comme un acteur clé de la transition énergétique, mais aussi comme un pôle d’attraction pour les investissements étrangers dans le secteur des énergies renouvelables.