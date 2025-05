Maghreb: du nouveau concernant un projet de quai minier

Photo d'illustration (Associated Press)

L’Algérie poursuit sa dynamique de modernisation et de développement infrastructurel avec des projets de grande envergure qui visent à renforcer sa compétitivité économique. Dans cette optique, l’intensification des projets d’infrastructures portuaires et ferroviaires s’inscrit dans une stratégie globale de diversification des exportations et d’optimisation des ressources naturelles. L’avancement des travaux du quai minier du port d’Annaba constitue l’un des projets majeurs dans ce cadre.

Le projet du quai minier du port d’Annaba, lancé au début du deuxième trimestre 2024, s’inscrit dans le cadre du programme des phosphates intégrés (PPI). Ce projet, visant à faciliter l’exportation des produits phosphatés et azotés, progresse selon les prévisions. Il est conçu pour jouer un rôle clé dans le secteur des mines, notamment en soutenant la production de la mine de phosphate de Blad El Hadba à Tébessa. Le ministre des Travaux publics, Lakhdar Rekhroukh, a assuré que les travaux suivent leur cours avec une synchronisation parfaite entre les différents éléments du projet.

Cette infrastructure portuaire, d’une superficie de 82 hectares, est dotée d’un quai de 1.600 mètres de long capable d’accueillir des navires de grande capacité, et d’une jetée brise-lames de 1.400 mètres. Ce projet, réalisé en partenariat avec un consortium algéro-chinois, représente une avancée significative pour la logistique minière du pays.

Parallèlement, les travaux sur la ligne ferroviaire minière Est, reliant la mine de Djebel Ank à Annaba, se poursuivent à un rythme accéléré. Cette ligne est essentielle pour le transport du phosphate transformé, non seulement pour l’exportation mais aussi pour la production locale d’engrais. Les premiers tronçons de la ligne ont déjà été livrés, et les autorités prévoient une livraison anticipée de certaines sections, en particulier celle entre Bouchegouf et Annaba, prévue pour le premier trimestre 2026.

Ce projet portuaire et ferroviaire bénéficie d’un suivi de proximité de la Présidence de la République, ce qui souligne son importance stratégique pour l’économie nationale. Il s’inscrit dans une vision plus large de l’Algérie, qui cherche à diversifier ses exportations en réduisant sa dépendance aux hydrocarbures. L’intégration des infrastructures portuaires et ferroviaires avec l’industrie minière montre la capacité du pays à mener à bien des projets complexes dans un cadre de planification efficace et rigoureuse.

Ainsi, l’avancement du quai minier d’Annaba et de la ligne ferroviaire minière témoigne non seulement de l’engagement du gouvernement à respecter les délais, mais aussi de la volonté de stimuler le développement industriel et agricole à travers une gestion proactive de ses ressources naturelles et de ses infrastructures.