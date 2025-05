Maghreb : investissements massifs dans le secteur des transports

Photo d'illustration

Le Maroc s’est affirmé ces dernières années comme un acteur majeur dans la modernisation de ses infrastructures de transport. Son réseau routier dense, ses lignes ferroviaires à grande vitesse et ses ports ultramodernes, notamment à Tanger, illustrent une volonté claire d’améliorer la mobilité intérieure et de renforcer son rôle dans les échanges internationaux. Ces investissements soutenus ont non seulement fluidifié les déplacements quotidiens des citoyens mais ont aussi stimulé le développement économique en facilitant l’accès aux marchés régionaux et mondiaux. Face à ce modèle, l’Algérie déploie aujourd’hui une ambitieuse stratégie pour adapter ses infrastructures à l’ampleur de son territoire.

Modernisation des transports terrestres : un enjeu vital pour l’Algérie

L’état vieillissant du parc de bus algérien, avec près de la moitié des 80 603 véhicules ayant dépassé vingt ans d’âge, représente un véritable frein à la mobilité urbaine et périurbaine. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a annoncé des mesures incitatives visant à faciliter l’importation de bus récents, âgés de moins de cinq ans. Cette décision est une étape clé pour améliorer la qualité du service de transport collectif, indispensable dans un pays où une grande partie de la population dépend du transport public.

Parallèlement, l’extension du réseau ferroviaire algérien répond à une logique stratégique pour desservir des régions jusqu’ici isolées. La future ligne reliant Alger à Tamanrasset, sur plus de 2 000 kilomètres, symbolise cette volonté d’ouverture des vastes espaces du sud, tout en répondant aux enjeux économiques. Un autre projet ferroviaire majeur concerne le transport du minerai de fer de Gara Djebilet vers Béchar, qui permettra d’alimenter une usine sidérurgique locale, avant que le concentré soit acheminé vers le nord ou exporté. Ces infrastructures, en s’appuyant sur la richesse naturelle du pays, promettent de créer de nouveaux pôles industriels et logistiques.

Renforcement de la flotte aérienne : la clé d’une connectivité accrue

L’ambition algérienne s’étend aussi au ciel. Air Algérie renouvelle sa flotte avec une commande de seize appareils, combinant Airbus A330-900 et Boeing 737-Max 9, pour mieux répondre aux besoins croissants du transport aérien international et domestique. L’arrivée programmée du premier A330-900 fin juillet 2025 marque une étape importante, positionnant la compagnie comme un pont aérien incontournable entre l’Afrique et le reste du monde. Cette modernisation vise à offrir un service plus performant et à renforcer la compétitivité d’Air Algérie dans un secteur très disputé.

De son côté, le Maroc a également su tirer parti de ses aéroports modernisés, notamment celui de Casablanca, qui joue un rôle de hub régional facilitant le transit entre l’Afrique, l’Europe et le reste du globe. La complémentarité des efforts aériens des deux pays illustre une dynamique régionale où le transport aérien devient un vecteur essentiel d’intégration économique.

Une dynamique régionale aux retombées prometteuses

Les investissements conséquents réalisés par le Maroc et l’Algérie dans leurs infrastructures de transport dessinent un avenir où la mobilité devient un levier concret de développement. Ces projets permettent d’optimiser les échanges commerciaux, d’accroître l’attractivité touristique et d’améliorer les conditions de vie des populations en facilitant l’accès aux services et aux emplois. Le renouvellement des parcs de bus et l’extension des réseaux ferroviaires, associés à la modernisation des flottes aériennes, traduisent un engagement commun vers des transports plus efficaces et durables.

Les efforts de ces deux grandes nations du Maghreb ouvrent la voie à une meilleure intégration régionale, où les distances ne sont plus un obstacle insurmontable. Leur capacité à moderniser les infrastructures dans des territoires souvent vastes et difficiles à desservir aura aussi un impact social fort, en réduisant l’isolement de certaines zones. Ces transformations contribuent à repositionner le Maghreb sur l’échiquier économique mondial, en faisant du secteur des transports un pilier stratégique pour leur prospérité future.