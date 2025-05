Maghreb: la BAD veut soutenir des projets stratégiques

Banque africaine de développement

L’Algérie, au cœur d’une modernisation croissante, se tourne vers des projets ambitieux visant à renforcer son rôle dans l’intégration régionale et à soutenir son développement économique. Ces projets stratégiques couvrent des secteurs clés tels que l’énergie, l’agriculture et l’industrie minière, avec un accent particulier sur l’exploitation des ressources naturelles et leur transformation locale. Cette dynamique reflète une volonté d’industrialisation et d’autosuffisance, ainsi qu’un engagement à participer activement à la coopération continentale.

La Banque africaine de développement (BAD) a exprimé sa volonté d’accompagner l’Algérie dans la réalisation de ses projets structurants. Le projet de gazoduc transsaharien (TSGP), qui reliera le Nigeria à l’Algérie en passant par le Niger, est l’un des principaux axes de coopération. Ce projet, selon la BAD, constitue une étape majeure dans l’intégration énergétique du continent, en assurant l’approvisionnement en énergie des régions de transit, tout en soutenant leur développement économique et social. Le président de la BAD, Akinwumi Ayodeji Adesina, a réaffirmé l’importance de ce projet pour l’intégration régionale et la stabilité énergétique de l’Afrique.

En parallèle, un autre projet stratégique se distingue dans le secteur minier, à savoir celui du phosphate intégré. Ce projet est crucial non seulement pour l’Algérie, mais aussi pour la région, en particulier pour son impact sur la sécurité alimentaire à travers le développement du secteur agricole. La production et la commercialisation des engrais phosphatés jouent un rôle fondamental pour soutenir l’agriculture et garantir l’autosuffisance alimentaire des pays africains. La BAD a donc marqué son intérêt pour accompagner l’Algérie dans l’industrialisation du secteur des phosphates, ce qui pourrait avoir des répercussions positives sur toute l’Afrique, notamment en termes de développement durable et de sécurité alimentaire.

L’Algérie se positionne ainsi comme un acteur majeur dans les efforts d’intégration régionale, affichant de grandes ambitions dans le domaine de l’énergie durable, des infrastructures et de la coopération interafricaine. Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a souligné l’importance de l’engagement de l’Algérie dans des initiatives de développement conjointes, en particulier dans les domaines de l’exploration, de l’industrialisation et de la formation. Ces projets sont essentiels non seulement pour renforcer la souveraineté énergétique de l’Algérie, mais aussi pour soutenir l’intégration économique de l’Afrique et la stabilité régionale.