Maghreb : la France sanctionnée une deuxième fois

Les désaccords entre Alger et Paris n’ont jamais vraiment quitté la scène diplomatique depuis l’indépendance de l’Algérie. Le passé colonial continue de jeter une ombre persistante sur les échanges bilatéraux, nourrissant une série de malentendus et de crispations. Les prises de position françaises sur des questions mémorielles ou politiques, parfois jugées intrusives par les autorités algériennes, ont accentué une méfiance déjà bien ancrée. La décision de la France de réduire de manière unilatérale le nombre de visas accordés à certains pays du Maghreb en 2021 a été perçue comme un affront, et a déclenché une vague de réactions dans la région, notamment à Alger.

Loin d’être anecdotiques, ces épisodes s’ajoutent à une série de mesures qui traduisent un éloignement progressif entre deux partenaires historiquement liés. En toile de fond, la volonté algérienne de redéfinir ses priorités économiques et diplomatiques, avec une ouverture vers d’autres puissances et une politique commerciale plus affirmée, vient bousculer des équilibres installés depuis des décennies. Ce contexte offre un terrain propice à des mesures restrictives qui, de manière ciblée, touchent désormais des secteurs stratégiques pour l’économie française.

Le secteur bovin, nouveau point de rupture

Après les restrictions ayant stoppé la vente du blé français en Algérie, un nouveau coup touche désormais la filière bovine française. Depuis avril, les expéditions de jeunes bovidés vers l’Algérie sont à l’arrêt. À l’origine de ce blocage : la suspension silencieuse des documents vétérinaires exigés à l’importation, décidée par l’administration algérienne. Aucun communiqué officiel n’a été publié, mais l’effet est concret — les chargements prévus sont immobilisés, et les exportateurs doivent trouver en urgence de nouvelles destinations pour leurs animaux.

L’Algérie représentait jusqu’à récemment un marché de premier ordre pour les éleveurs français de broutards, ces veaux destinés à l’engraissement. Environ un cinquième des 1,3 million de têtes exportées chaque année y étaient écoulées. En perdant cet accès, les professionnels sont contraints de se tourner vers d’autres pays, comme l’Espagne ou la Turquie, où les marges sont souvent moins favorables. Cette rupture inattendue remet en question une chaîne logistique bien rodée et met en péril l’équilibre économique d’un secteur déjà vulnérable.

Un durcissement aux relents politiques

Au-delà de ses conséquences commerciales, cette interruption s’insère dans une dynamique plus tendue entre les deux capitales. Si le dossier agricole est souvent abordé comme une question technique, il prend ici une tournure plus symbolique, illustrant le choix d’Alger de réduire les dépendances vis-à-vis de la France. Cette démarche semble également motivée par un climat de défiance croissant, alimenté par des accusations récurrentes d’ingérence politique ou des divergences sur des dossiers sécuritaires sensibles.

Des éléments récents ont contribué à alourdir l’atmosphère. Parmi eux, la mise en lumière d’un groupe paramilitaire baptisé Revanche internationale, composé en grande partie de ressortissants français. L’identité visuelle et la devise du groupe — inspirée du nationalisme italien du début du XXe siècle — ne sont pas passées inaperçues. Pour Alger, cette affaire ajoute à un faisceau d’indices illustrant une ambivalence difficile à ignorer dans les rapports actuels.

Des gestes qui redéfinissent la relation

En enchaînant les mesures restrictives sans communication préalable, Alger marque une nouvelle étape dans sa gestion des relations avec Paris. Ces gestes ciblés sur des secteurs économiques précis, tels que le blé ou le bétail, ont pour effet de fragiliser la position française dans un espace géopolitique qu’elle considérait autrefois comme un terrain familier.

Plus qu’un simple signal d’alerte, cette stratégie semble traduire une volonté d’imposer un rapport de force différent. La France, longtemps en position dominante dans les échanges bilatéraux, découvre désormais les limites de son influence face à une Algérie qui choisit ses leviers avec précision. Les conséquences de ces choix se font sentir sur le terrain : chaînes d’approvisionnement perturbées, acteurs économiques déstabilisés, et diplomatie contrainte à une adaptation rapide.