Maghreb: la reconnaissance faciale débarque bientôt dans cet aéroport

Points de convergence entre les nations et portes d’entrée sur le monde, les aéroports jouent un rôle central dans le développement économique et la mobilité internationale. Ils ne se contentent pas d’assurer le transit des passagers et des marchandises ; ils sont aussi le reflet des capacités technologiques et organisationnelles d’un pays. Dans un contexte où la sécurité et la fluidité des flux deviennent des priorités, de nombreux aéroports investissent dans des infrastructures modernes pour optimiser chaque étape du voyage, de l’enregistrement à l’embarquement. Cette évolution répond autant aux exigences des compagnies aériennes qu’aux attentes des voyageurs en quête de rapidité, de confort et de sûreté.

L’aéroport international Houari Boumediene à Alger s’inscrit désormais dans cette dynamique de modernisation. Une réunion stratégique tenue récemment au ministère des Transports, présidée par le ministre Said Sayoud, a posé les bases d’un vaste chantier visant à rehausser les standards de l’infrastructure aéroportuaire. Outre les responsables du ministère, cette séance de travail a rassemblé des acteurs majeurs du secteur : les dirigeants de l’aéroport d’Alger, d’Air Algérie, ainsi que des représentants de la police des frontières, des douanes et de l’aviation civile.

L’une des mesures phares adoptées est l’intégration d’un système de reconnaissance faciale destiné à simplifier le passage des voyageurs. Cet outil technologique devrait réduire les temps d’attente et renforcer la sécurité en automatisant le contrôle d’identité. Parallèlement, l’installation prochaine de portes d’embarquement intelligentes est prévue, afin de fluidifier davantage le processus d’embarquement.

Le programme inclut également des améliorations matérielles substantielles : quatorze passerelles télescopiques seront renouvelées, tandis que de nouveaux scanners corporels viendront renforcer les dispositifs de sécurité existants. Pour le traitement des bagages hors gabarit, l’aéroport se dotera d’un scanner adapté aux volumes exceptionnels, garantissant ainsi un contrôle efficace de toutes les catégories de bagages.

Un bureau d’étude spécialisé sera mandaté pour concevoir le cahier des charges de cette modernisation ambitieuse, preuve de la volonté des autorités d’inscrire ce projet dans une démarche structurée et professionnelle. Le ministre Said Sayoud a, par ailleurs, souligné la nécessité d’une coordination étroite entre tous les intervenants impliqués, insistant sur la mobilisation des ressources techniques et logistiques indispensables à la réussite de cette opération. À travers ces initiatives, l’aéroport d’Alger se prépare à franchir un nouveau cap, aligné avec les standards internationaux en matière d’efficacité et de sécurité.