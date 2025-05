Maghreb : l’administration Trump nie un projet polémique

Photo : JIM WATSON AFP

Depuis des décennies, la bande de Gaza reste l’un des territoires les plus densément peuplés et les plus fragilisés par un conflit qui oppose Israël au Hamas, groupe palestinien contrôlant la zone. Soumise à un blocus terrestre, maritime et aérien, cette enclave côtière est marquée par une crise humanitaire chronique, aggravée par des cycles de violences et d’opérations militaires. La situation y est rendue encore plus explosive par l’enchevêtrement d’intérêts géopolitiques, de tensions religieuses, et de rivalités régionales. Dans ce contexte, chaque initiative diplomatique ou logistique visant à réorganiser la population de Gaza suscite immédiatement scepticisme, inquiétude, voire accusations de manipulation.

Une fuite controversée et des ambitions contestées

Un projet rapporté par NBC News, attribué à des membres de l’administration Trump, a relancé les débats sur l’avenir des Palestiniens de Gaza. Selon cinq sources proches du dossier, Washington aurait envisagé un plan de relocalisation massive vers la Libye. L’idée, décrite comme avancée au point d’avoir été discutée avec les autorités libyennes, viserait à déplacer jusqu’à un million de Gazaouis hors de leur territoire, en leur proposant des logements gratuits et une allocation incitative. Les voies de transport envisagées – maritimes, terrestres ou aériennes – reflètent l’ampleur logistique du projet, mais aussi son caractère hautement spéculatif dans une région marquée par l’instabilité.

Derrière cette vision se dessine un projet plus large de reconstruction de Gaza, imaginé par Donald Trump comme une sorte de « Riviera du Moyen-Orient ». Une comparaison qui, à elle seule, illustre le décalage entre l’image projetée par ses conseillers et la réalité d’un territoire ravagé. Le financement de cette opération reposerait, selon les mêmes sources, sur la libération de milliards de dollars de fonds libyens gelés par les États-Unis depuis plus d’une décennie. Israël aurait été tenu informé des discussions, bien que rien n’indique la signature d’un accord formel.

Un démenti officiel et des réactions vives

Face à la médiatisation de ces révélations, le département d’État américain a rapidement réagi, affirmant que le plan rapporté n’avait « pas été discuté » et le qualifiant de « dénué de sens ». Cette prise de distance reflète à la fois la sensibilité extrême de toute tentative d’ingérence perçue dans le sort des Palestiniens et la volonté d’éviter de nourrir un nouvel incendie diplomatique. Car toute proposition impliquant le déplacement massif de populations évoque, pour nombre d’observateurs, des pratiques d’ingénierie démographique aux résonances historiques douloureuses.

Les Palestiniens, de leur côté, ont exprimé un rejet catégorique de l’idée. Basem Naim, haut responsable du Hamas, a rappelé la profondeur de l’enracinement des habitants dans leur terre, soulignant qu’ils sont prêts à en défendre chaque parcelle. L’idée qu’un exode volontaire, même financé, puisse s’imposer à une population confrontée à l’occupation et à la guerre est jugée irréaliste, voire cynique. Pour beaucoup, elle revient à considérer le départ comme une solution, au lieu de traiter les causes profondes du conflit.

Entre calculs géopolitiques et impasses humanitaires

Cette affaire soulève aussi des questions sur les usages des fonds gelés et leur instrumentalisation dans des projets à visée géopolitique. En proposant d’échanger un relogement contre des milliards de dollars, certains estiment que Washington cherche à contourner l’épineux dossier du droit au retour des Palestiniens, pilier des négociations depuis des décennies. Cela ramène à une constante de la politique au Moyen-Orient : chaque tentative de solution unilatérale, même habillée de promesses économiques, tend à raviver les tensions au lieu de les apaiser.

Le contexte libyen, lui aussi instable, rend encore plus incertain le destin d’un tel projet. Penser que la Libye, pays sans gouvernement central solide, pourrait accueillir et intégrer durablement un million de réfugiés en quête de stabilité semble relever du pari hasardeux. Le simple fait que cette idée ait pu faire l’objet de discussions, même préliminaires, témoigne du désespoir de certaines approches diplomatiques face à l’enlisement du conflit israélo-palestinien.

En fin de compte, derrière le démenti officiel, subsiste une interrogation sur la manière dont les grandes puissances envisagent l’avenir de Gaza. À défaut de véritables solutions politiques inclusives, certains scénarios semblent vouloir effacer le problème en le déplaçant. Mais l’histoire récente montre que les peuples déracinés ne disparaissent pas : ils s’installent ailleurs, mais emportent avec eux leurs douleurs, leurs combats et leur mémoire.