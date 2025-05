Maghreb: sanctions immédiates pour des agences après un incident aérien

Photo unsplash

Les montgolfières, symboles de liberté et de découvertes panoramiques, ont longtemps captivé l’imagination des voyageurs du monde entier. Cependant, dans certaines situations, elles peuvent représenter un risque pour la sécurité aérienne, notamment lorsque leur altitude de vol devient incontrôlable.

C’est ce qui a été récemment observé dans la région de Marrakech, où des montgolfières ont frôlé des avions en plein vol, mettant en danger la sécurité des passagers. L’incident a conduit à la suspension immédiate des licences de trois agences de tourisme, une décision prise par le ministère du Transport et de la logistique après une plainte déposée par le commandant de bord d’un vol à destination de Marrakech. Ce dernier a signalé la présence de montgolfières volant à haute altitude, au-dessus des trajectoires empruntées par les avions en approche de l’aéroport de Marrakech-Menara.

Les agences touristiques en question ont ainsi été suspendues pour une période variant entre six mois et un an. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une enquête approfondie lancée sous l’égide du ministère du Transport et de la logistique, du ministère de l’Intérieur et de la Gendarmerie royale, visant à déterminer la nature des infractions et à appliquer les sanctions appropriées. Cette situation pourrait également conduire à des poursuites judiciaires contre les entreprises concernées, selon les conclusions de l’enquête.

Le ministère a souligné qu’il pourrait également retirer les licences à d’autres entreprises opérant dans la région, en particulier celles qui exploitent un nombre de montgolfières supérieur à celui autorisé par les autorités. En effet, ces derniers temps, les vols en montgolfière sont devenus une activité touristique prisée, tant par les résidents que les visiteurs étrangers. Bien que cette attraction ait connu un essor important, des incidents comme celui-ci rappellent l’importance cruciale de respecter les réglementations aériennes afin de garantir la sécurité de tous.