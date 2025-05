Maghreb : Trump reçoit une réponse sèche après des rumeurs

Photo : © WALTER

Lors de son second mandat, Donald Trump avait défrayé la chronique en proposant de transformer la bande de Gaza, ravagée par les conflits, en une luxueuse station balnéaire comparable à la Côte d’Azur ou à Monaco. Son idée reposait sur le déplacement des habitants vers des pays voisins comme l’Égypte ou la Jordanie, afin de faire de Gaza une zone de développement économique spectaculaire, attirant investisseurs et projets immobiliers grandioses. Si cette vision évoquait un renouveau économique, elle négligeait profondément les réalités humaines et politiques de la région.

La Libye réagit aux rumeurs avec fermeté

Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l’administration Trump envisagerait de reloger une partie des Palestiniens de Gaza en Libye. Bien que jamais confirmée, cette hypothèse a suscité une réponse immédiate des autorités libyennes. Selon l’agence russe TASS, le Conseil présidentiel a fermement rejeté toute tentative d’utiliser le territoire libyen pour un tel projet, rappelant qu’aucune décision ne saurait être prise sans le consentement du peuple libyen. Ce refus catégorique vise à préserver la souveraineté nationale et à prévenir une déstabilisation supplémentaire dans un pays encore fragilisé par des conflits internes.

Publicité

Une exigence claire pour une solution juste

Dans cette même déclaration, les autorités libyennes ont réaffirmé leur attachement à une résolution légitime et durable du conflit israélo-palestinien. Elles insistent notamment sur la nécessité d’établir un État palestinien indépendant, fondé sur les frontières de 1967, conformément aux résolutions internationales reconnues. Ce principe exclut tout déplacement forcé des Palestiniens et souligne que la paix ne peut être bâtie que sur le respect des droits et de la souveraineté des peuples concernés, en opposition directe aux idées de relocalisation évoquées dans certaines rumeurs.

Un projet mal adapté aux réalités régionales

Le plan initial de Trump, bien que présenté comme une opportunité de développement économique, soulève de nombreuses critiques. Il repose sur l’idée de vider Gaza de ses habitants pour y installer un modèle urbain luxueux, ce qui, au-delà de ses implications humaines, ignore la complexité politique et sociale du Moyen-Orient. L’évocation de la Libye dans ce contexte, même infondée, met en lumière la sensibilité des pays du Maghreb face à toute proposition qui pourrait compromettre leur stabilité et leur souveraineté.

Un message clair contre les manœuvres extérieures

Cette affaire rappelle que les pays concernés veulent être consultés avant toute initiative susceptible de bouleverser leurs équilibres internes. La Libye, par sa réaction rapide, envoie un avertissement aux acteurs extérieurs tentés d’imposer des solutions unilatérales. Elle souligne que la question palestinienne exige des réponses conformes au droit international, respectueuses des droits humains, et non des manipulations géopolitiques qui risqueraient d’aggraver les tensions régionales.

Face aux rumeurs et projets non confirmés, le Maghreb réaffirme son refus catégorique d’être utilisé comme variable d’ajustement dans un conflit complexe. Toute solution durable doit passer par le respect des frontières reconnues et la reconnaissance des droits des peuples, au cœur des enjeux de paix et de stabilité dans la région.