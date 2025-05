Maghreb – UE : un partenariat pour se rapprocher du Sahel

Parlement européen (Photo DR)

Le rapprochement entre le Maghreb et l’Union européenne prend une nouvelle dimension alors que le Sahel reste confronté à de nombreux défis. Dans cette région où la France a vu son influence considérablement diminuer, en grande partie à cause d’une politique jugée unilatérale et déconnectée des attentes locales, l’heure est à la redéfinition des partenariats. L’échec cuisant de Paris à maintenir une présence diplomatique et sécuritaire efficace a contraint plusieurs États européens à revoir leur approche. Ils cherchent désormais à bâtir de nouveaux relais d’influence, en misant sur des partenaires régionaux plus à l’écoute. Cette évolution a ouvert la voie à une stratégie plus inclusive, portée notamment par des pays maghrébins comme le Maroc, qui s’affirme aujourd’hui comme un interlocuteur crédible et respecté. C’est dans ce contexte que s’inscrit la visite à Rabat de João Cravinho, représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel, venue acter une volonté partagée de construire des solutions conjointes, adaptées aux réalités du terrain.

Le Maroc, un pont stratégique vers le Sahel

Plus qu’un simple axe sécuritaire, la coopération entre Rabat et Bruxelles s’oriente vers une stratégie globale, intégrant des dimensions économiques, sociales et climatiques. Le diplomate européen a souligné l’expertise acquise par le Maroc dans ses échanges avec les pays sahéliens, notamment à travers des initiatives de développement durable, de formation et de diplomatie régionale. Ce savoir-faire est désormais perçu comme un levier essentiel pour une approche partenariale fondée sur le respect mutuel.

Dans le même temps, les tensions diplomatiques croissantes entre le Mali et l’Algérie ont contribué à un réalignement régional. Ces frictions ont incité plusieurs États sahéliens à se rapprocher de Rabat, perçu comme un partenaire plus stable et disposé à privilégier un dialogue pragmatique. Le Maroc, fort de ses liens historiques et de ses investissements croissants en Afrique de l’Ouest, s’est ainsi positionné comme un acteur incontournable dans les équilibres régionaux.

L’expérience marocaine, combinée aux ambitions de coopération de l’Union européenne, ouvre la voie à un partenariat équilibré où les solutions sont co-construites avec les acteurs locaux. Loin d’imposer une vision extérieure, il s’agit d’encourager l’émergence de réponses ancrées dans les réalités du terrain. Dans cette optique, Rabat joue un rôle de facilitateur, en raison de sa proximité géographique et de la crédibilité acquise par ses engagements continus dans la région.

Une stratégie bien accueillie ?

Reste à savoir si cette stratégie sera perçue favorablement par les pays du Sahel concernés. Si le Maroc bénéficie d’un capital de confiance croissant, toute tentative de repositionnement européen, même indirect, peut être interprétée comme une reconduction sous une autre forme d’une influence extérieure mal vécue. Le souvenir d’anciennes ingérences, les discours sur la souveraineté et la volonté des États sahéliens de construire leur propre trajectoire peuvent freiner l’adhésion à une initiative perçue, à tort ou à raison, comme condescendante. Le succès de cette approche dépendra donc de la capacité des acteurs européens et marocains à démontrer qu’il ne s’agit pas d’une substitution, mais bien d’un partenariat à égalité, respectueux des priorités locales.

Vers une dynamique régionale renouvelée

Cette collaboration s’inscrit dans une logique de proximité renforcée entre le nord et le sud du Sahara, avec l’objectif de promouvoir un développement régional interconnecté. L’UE souhaite désormais s’appuyer sur des partenaires comme le Maroc pour comprendre les dynamiques sahéliennes et y apporter un soutien ciblé, dans un cadre de coopération Sud-Sud renouvelée.

En mettant en avant les complémentarités entre les deux rives de la Méditerranée, cette initiative porte les prémices d’un espace d’échanges élargi, allant au-delà de la seule gestion des crises. Elle positionne le Maroc non plus comme une simple interface, mais comme un acteur moteur d’une vision partagée pour l’avenir du Sahel.