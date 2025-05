Maghreb: un leader récompensée en Chine pour ses avancées techniques dans le secteur gazier

© Pixabay

Sonatrach, le géant algérien de l’industrie pétrolière et gazière, continue de s’imposer sur la scène internationale grâce à son expertise technique et son leadership dans le secteur énergétique mondial. Fondée en 1963, cette société publique demeure l’un des acteurs majeurs dans l’exploration, la production, et le transport des hydrocarbures en Afrique et au-delà. Sonatrach s’est récemment distinguée lors de la 29e édition du Congrès Mondial du Gaz, un événement de premier plan qui s’est tenu à Pékin, du 19 au 23 mai 2025. La participation de la société à ce rassemblement a été couronnée par une prestigieuse récompense, mettant en lumière son rôle clé dans l’innovation et la recherche dans le secteur énergétique mondial.

La présentation du Dr Nadia Hadoum, chef de projet au sein de la direction exécutive chargée du développement commercial et du marketing de Sonatrach, a particulièrement retenu l’attention des experts présents au congrès. Son exposé, intitulé « Solutions innovantes pour maîtriser l’instabilité de forage dans les puits des réservoirs carbonatés », a permis à Sonatrach de se démarquer parmi les centaines de contributions provenant d’entreprises internationales. Cette intervention, qui a remporté le prix « Industry Award – Best Practices Across the Gas Value Chain », témoigne non seulement de la qualité scientifique des travaux menés par la société, mais aussi de l’excellence des compétences techniques de ses cadres.

Le prix décerné à Sonatrach reflète l’ampleur de son expertise en matière de gestion des défis techniques complexes rencontrés dans le secteur du gaz et du pétrole. Il souligne également le rôle important de ses cadres, à l’instar du Dr Nadia Hadoum, qui continue de porter haut les couleurs de Sonatrach. Ce succès vient renforcer la réputation internationale de l’entreprise, déjà saluée pour ses innovations précédentes, comme le prix remporté par Mme Hadoum lors de la 18e édition du Congrès international du pétrole à Johannesburg. La remise du prix et de la médaille honorifique, le 23 mai 2025, lors de la cérémonie de clôture du congrès, constitue une nouvelle reconnaissance de l’engagement de Sonatrach à la pointe de la recherche et de l’innovation dans l’industrie énergétique mondiale.