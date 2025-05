Maghreb: une autoroute pour relier deux grandes villes

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

La construction d’infrastructures routières revêt une importance capitale pour le développement économique des régions qu’elles desservent. Les autoroutes, en particulier, sont des axes stratégiques qui facilitent la circulation des biens et des personnes, contribuant ainsi à la fluidification du trafic et à l’amélioration de la connectivité. Ces projets d’envergure permettent également de stimuler les activités économiques locales en réduisant les temps de trajet et en facilitant le transport de marchandises. Les grandes réalisations comme celle reliant Rabat à Casablanca sont des étapes clés dans l’évolution des réseaux de transport.

Le projet de la nouvelle autoroute reliant Rabat à Casablanca a franchi une étape importante avec le lancement d’un appel d’offres pour la construction de deux viaducs essentiels. L’Autoroute du Maroc (ADM) a récemment annoncé un appel d’offres pour la réalisation de deux ouvrages d’art, l’un sur l’Oued Cherrat et l’autre sur l’Oued Ykem. Avec un budget prévisionnel total de 600 millions de dirhams, ce projet représente une avancée majeure dans le processus de construction de cette autoroute. Le premier viaduc, sur l’Oued Cherrat, est estimé à plus de 364 millions de dirhams, tandis que le second ouvrage, sur l’Oued Ykem, est évalué à plus de 236 millions de dirhams.

Les entreprises intéressées par ces travaux auront jusqu’au 8 juillet pour soumettre leurs propositions, et l’ouverture des plis se déroulera à cette date. Cette initiative s’inscrit dans un programme plus vaste visant à relier les deux grandes villes marocaines de manière plus efficace. Dès le mois de mai, plusieurs lots du projet avaient déjà été attribués à des entreprises marocaines et des consortiums internationaux, notamment des entreprises marocaines alliées à des sociétés chinoises. Ces développements témoignent de l’ampleur et de la diversité des partenariats mobilisés pour mener à bien ce projet stratégique.

D’un budget global estimé à 6,5 milliards de dirhams, cette autoroute continentale représente non seulement un axe de communication vital pour le pays, mais également un levier de croissance économique. L’implication significative des entreprises marocaines, qui devraient capter environ 75 % du montant total, illustre l’engagement du Maroc à renforcer ses capacités locales et à stimuler son économie à travers des projets d’infrastructures d’envergure.