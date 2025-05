Maghreb: une enseigne turque étend ses tentacules

Les groupes de distribution continuent d’élargir leur présence au Maghreb, et plus spécifiquement au Maroc, un marché de plus en plus stratégique. Depuis plusieurs années, le pays attire de nouveaux acteurs régionaux et internationaux, qui rivalisent pour capter une part de ce secteur en plein essor. Le Maroc, avec sa position géographique et son économie dynamique, devient ainsi un terrain de choix pour ces enseignes, qui cherchent à capitaliser sur l’augmentation de la consommation des ménages et les tendances vers des prix plus compétitifs.

L’enseigne turque BIM poursuit son développement sur le territoire marocain avec une expansion notable au premier trimestre 2025. L’ouverture de 39 nouveaux magasins a porté son réseau à un total de 828 points de vente, consolidant sa position face à une concurrence de plus en plus accrue. Parmi les nouveaux venus figurent des acteurs comme Kazyon, Supeco et Marjane City, qui ajoutent une pression supplémentaire sur un marché déjà compétitif. Dans ce contexte, BIM, dont le modèle opérationnel repose sur les principes du hard discount, continue de se distinguer par une approche structurée et efficace.

Le modèle économique de BIM se caractérise par des magasins de petite taille, une sélection réduite d’environ 900 produits, dont une majorité de marques propres, et une gestion rigoureuse des coûts d’exploitation. Cette stratégie permet à l’entreprise de proposer des prix bas tout en maintenant une rentabilité solide. L’objectif de BIM reste ambitieux : ouvrir une centaine de magasins supplémentaires chaque année pour soutenir sa croissance.

Pour accompagner cette dynamique, le groupe prévoit un renforcement de son infrastructure logistique. L’ajout de nouveaux dépôts régionaux à son réseau existant vise à optimiser la chaîne d’approvisionnement et garantir une expansion fluide. Le groupe, qui est un acteur clé du secteur au Maroc depuis 2008, bénéficie également de ressources propres pour financer ses projets d’extension, avec des investissements atteignant 124,2 millions d’euros au premier trimestre 2025. Ce modèle économique basé sur un besoin en fonds de roulement négatif permet à BIM de générer des liquidités rapidement, tout en minimisant les risques financiers liés aux fluctuations monétaires et aux taux d’intérêt.

Avec un partenariat local avec Blue Investment Holdings, qui détient 35 % de son capital depuis mai 2021, BIM renforce sa présence au Maroc. Ce partenariat stratégique permet à l’entreprise de mieux s’adapter aux spécificités du marché local, tout en consolidant ses bases pour une croissance continue. Alors que le groupe continue d’élargir son réseau, il semble bien positionné pour affronter la concurrence et maintenir son rythme de développement sur ce marché clé.