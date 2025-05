Numérique au Maghreb : ce pays met en service une infrastructure de pointe

La Mauritanie affiche clairement son ambition d’entrer dans l’ère numérique. D’après nos confrères de l’AgenceEcofin, le pays s’apprête à inaugurer, ce jeudi 8 mai 2025, le « Nouakchott Data Hub ». Il s’agit d’une infrastructure stratégique destinée à soutenir la transformation digitale de l’économie mauritanienne. Ce centre de données marque une étape importante dans la volonté des autorités de moderniser les services publics, stimuler l’innovation et attirer des investissements dans le numérique.

Initiée il y a quatre ans, la construction du centre de données est désormais achevée. Cette infrastructure bénéficie de la certification « Tier 3 » de l’Uptime Institute, un organisme de référence mondial en matière de normes de fiabilité des datacenters. Cela signifie que le centre offre un haut niveau de sécurité et de disponibilité, avec des équipements redondants et une double alimentation électrique.

Autrement dit, même en cas de panne, les données restent accessibles. Cette certification place la Mauritanie dans une nouvelle catégorie de pays disposant d’infrastructures numériques modernes et fiables. Elle répond aux standards internationaux en matière d’hébergement sécurisé de données, un atout de taille pour les acteurs publics comme privés. Le Nouakchott Data Hub représente un outil stratégique pour renforcer la souveraineté numérique du pays.

Dans un monde de plus en plus connecté, où les données deviennent une ressource aussi précieuse que le pétrole ou les minerais, la maîtrise de leur stockage et de leur traitement est devenue une question de sécurité nationale. Avec ce centre, le pays maghrébin pourra héberger sur son propre sol des données sensibles liées à l’administration, aux entreprises ou aux citoyens, réduisant sa dépendance vis-à-vis de serveurs installés à l’étranger. Ce nouveau datacenter est un levier pour développer un écosystème numérique local. Il permettra notamment de soutenir les start-ups, héberger des plateformes de e-gouvernement, encourager l’arrivée de fournisseurs de services cloud et favoriser l’essor de nouvelles solutions numériques.