Recel et association de malfaiteurs au Bénin : Des suspects arrêtés

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Situé au cœur de Mouzouhoué, dans la commune d’Aplahoué, un ghetto a été démantelé le mercredi 28 mai 2025, lors d’une opération menée par les agents du commissariat d’arrondissement d’Azovê. Ce lieu, tristement célèbre pour ses activités illégales, était un véritable bastion de la criminalité depuis de nombreuses années, d’après les informations rapportées par Le Potentiel.

Au cours de cette intervention, les forces de l’ordre ont découvert une multitude d’objets compromettants, notamment des tenues militaires, des machettes, des fausses clés et divers objets volés. Ces éléments étaient entassés dans un espace qui semblait être dédié à la planification de braquages. Un masque retrouvé sur les lieux correspondait aux descriptions fournies par des victimes d’agressions armées dans la région.

Le ghetto était dirigé par un individu en collaboration avec sa compagne, et servait de base logistique pour plusieurs groupes criminels. Lors de l’opération, cinq hommes âgés de 19 à 37 ans ont été interpellés, tandis que la complice du chef du réseau a réussi à s’enfuir. Le matériel récupéré témoigne de l’organisation sophistiquée du réseau. Parmi les objets saisis, on trouve des drogues synthétiques telles que le Socomol et le Royal 225, de l’alcool frelaté, des médicaments contrefaits, des machines à sous. En outre, dix-sept téléphones portables, dont une majorité semble avoir été volée, et une somme d’environ 140.000 F CFA en espèces, ont été découverts. Des vêtements et des accessoires liés à des cambriolages récents ont également été retrouvés, ainsi qu’une grande quantité de chanvre indien. Les personnes arrêtées sont actuellement en garde à vue et doivent répondre à plusieurs accusations, notamment pour détention de stupéfiants, recel et association de malfaiteurs.