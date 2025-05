Santé au Maghreb : la Banque mondiale va investir 125 millions $

Photo : DR

La Tunisie veut aller plus loin dans la réforme de son système de santé. Pour y parvenir, le pays mise sur des investissements ciblés et des partenariats solides. La Banque mondiale vient justement d’approuver un appui financier important, à hauteur de 125,16 millions de dollars, pour soutenir un projet national de modernisation du secteur.

Ce programme vise à améliorer l’accès aux soins pour l’ensemble de la population, avec une attention particulière à la qualité des services et à la capacité du pays à faire face aux urgences sanitaires. L’expérience tirée de la gestion de la pandémie de COVID-19 joue ici un rôle clé. Durant cette crise, la Tunisie et la Banque mondiale avaient déjà travaillé ensemble, avec des résultats encourageants.

Publicité

Le nouveau projet repose sur trois priorités. La première est la mise en place de systèmes de surveillance plus efficaces, pour détecter et gérer rapidement les menaces sanitaires. La deuxième concerne la modernisation des soins de santé primaires, notamment dans les régions moins bien équipées. Enfin, la troisième ambition est de renforcer les services d’urgence et les capacités hospitalières.

Cette dynamique de transformation montre une volonté claire des autorités tunisiennes de bâtir un système de santé plus résilient. Le soutien de la Banque mondiale apporte une assise financière et technique importante, mais il reflète aussi la confiance des partenaires internationaux dans la vision portée par la Tunisie. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de développement humain, où la santé joue un rôle central. Dans un contexte mondial où les crises sanitaires peuvent surgir à tout moment, disposer d’un système de santé solide n’est plus un luxe mais une nécessité.