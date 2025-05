Sénégal : Docteure Eva Marie Coll Seck primée par l’OMS

© Reuters/Denis Belibouse/direitos reservados

Formée à l’Université de Dakar avant de se spécialiser en bactériologie-virologie en France, la Docteure Eva Marie Coll Seck incarne une trajectoire singulière à la croisée de la médecine, de la diplomatie sanitaire et de la gestion publique. De 2004 à 2011, elle a dirigé le partenariat mondial Roll Back Malaria, une coalition internationale rassemblant gouvernements, ONG et institutions pour enrayer le paludisme, particulièrement dévastateur en Afrique subsaharienne. Cette période a été marquée par une approche collaborative audacieuse, renforçant l’accès aux traitements, soutenant la distribution de moustiquaires et favorisant la recherche sur les vaccins.

Une reconnaissance mondiale pour une œuvre de long terme

L’Organisation mondiale de la Santé vient de distinguer la Professeure Coll Seck en lui attribuant le Prix pour la santé mondiale. Ce prix, décerné avec parcimonie, célèbre des figures dont l’engagement a transformé durablement les systèmes de santé et amélioré les conditions de vie de millions de personnes. En saluant les « réformes majeures » conduites au Sénégal, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a également souligné la capacité de la lauréate à lier expertise technique et sens de la réforme structurelle.

Le paludisme, cause qu’elle combat depuis plus de deux décennies, reste une priorité dans de nombreuses zones du continent africain. Grâce à ses efforts, le Sénégal a connu des avancées significatives dans la réduction de la mortalité liée à cette maladie. Mais au-delà de la lutte contre un seul fléau, c’est toute une philosophie de santé publique qu’elle a défendue : une médecine de proximité, préventive, intégrée aux réalités locales, et surtout portée par des politiques publiques ambitieuses.

Un modèle pour les générations futures

Cette distinction mondiale renforce l’image d’une femme d’influence, dont l’action dépasse les frontières et les mandats. À l’heure où les systèmes de santé sont mis à rude épreuve, la figure de Coll Seck rappelle qu’une réforme efficace repose d’abord sur une écoute attentive des besoins, un savoir solide, et un engagement à long terme.

Son parcours inspire de nombreux jeunes médecins et chercheurs africains qui cherchent à conjuguer excellence scientifique et service public. À travers cette reconnaissance, c’est aussi une vision africaine de la santé qui est mise en lumière : celle qui combine ancrage local, coopération internationale et courage politique.